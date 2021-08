SEOUL- Kabar gembira bagi penggemar aktris Jung In Sun dan Lee Jun Young U-KISS. Mereka dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam drama terbaru SBS, I'll Become Your Night.

Melansir laman Soompi, Jumat (20/8/2021) drama ini akan mengusung tema romantis tentang band populer bernama LUNA dan seorang perempuan yang terjebak menjadi dokter palsu dan akhirnya tinggal di asrama mereka.

Jung In Sun akan membintangi drama sebagai In Yoon Joo perempuan yang berhati hangat. Dengan keterampilan berbicara dan kepribadiannya yang ramah, ia bekerja sebagai pemandu wisata bagi orang tua yang kesepian sambil bermimpi membeli rumah sendiri.

Namun, setelah dia tersapu dalam kecelakaan tak terduga, dia akhirnya menemukan dirinya bekerja di asrama LUNA sebagai dokter.

Sementara itu, Lee Jun Young akan berperan sebagai pemimpin, vokalis, dan produser LUNA, Yoon Tae In, yang telah mengikuti jalan menuju kesuksesan sejak debutnya tanpa rasa takut. Yoon Tae In telah membangun tembok yang tidak dapat dimasuki siapa pun, tetapi dia secara bertahap mulai berubah saat dia terjebak dalam berbagai insiden dengan In Yoon Joo. Disisi lain, JR NU'EST yelah dikonfirmasi untuk membuat debut drama sebagai bassis band Lee Shin. Kemudian ada juga Yoon Ji Sung yang akan memainkan drummer band, Kim Yoo Chan. Kim Dong Hyun AB6IX akan berperan sebagai kibordis LUNA dan anggota termuda Gaon.