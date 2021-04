LOS ANGELES - Anthony Hopkins berhasil meraih penghargaan sebagai aktor terbaik di ajang Piala Oscar ke-93, Senin (26/4/2021). Dia memenangkan piala tersebut atas perannya dalam film The Father.

Menariknya, Anthony berhasil menggeser Christopher Plummet sebagai aktor tertua yang meraih Piala Oscar. Dia diketahui meraih penghargaan itu diusia 83 tahun.

Baca Juga:

Mia Neal dan Jamika Wilson Jadi Penata Rambut dan Rias Perempuan Afro-Amerika Pertama yang Raih Oscar   

Frances McDormand Raih Predikat Aktris Terbaik Oscar 2021





Tak hanya itu, ini juga menjadi kedua kalinya Hopkins meraih piala itu. Dia sempat meraih penghargaan Oscar lewat film The Silence of the Lambs pada 1992.

Kemenangan yang diraihnya juga cukup mengejutkan, pasalnya almarhum Chadwick Boseman digadang-gadang menjadi pemenangnya. Nominator lainya yang berhasil dikalahkan yakni Riz Ahmed, Gary Oldman, dan Steven Yeun.

Untuk diketahui, Hopkins memerankan karakter Anthon di film The Father. Dia merupakan seorang pria yang berjuang dengan demensia dan menjaga kenangan tentang orang yang terkasih.

(aln)