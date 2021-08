SEOUL - Seohyun ‘SNSD’ mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama, The Jinx’s Lover. Dengan begitu, dia akan beradu akting dengan aktor Mr. Queen, Na In Woo dalam proyek tersebut.

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, drama bergenre fantasi romantis ini berkisah tentang seorang pria kurang beruntung yang bertemu dengan dewi keberuntungan yang disembunyikan oleh keluar kaya.

Mengutip Soompi, Selasa (10/8/2021), Seohyun dipercaya untuk berperan sebagai Seul Bi, seorang perempuan yang mampu melihat masa depan seseorang melalui sentuhan. Dia melarikan diri dari sebuah ruang rahasia di mana dia dikurung selama 7 tahun.

Suatu hari, Seul Bi bertemu Gong Soo Kwang (Na In Woo), seorang penjual ikan di Pasar Seodong yang kehilangan segalanya karenanya, 7 tahun silam. Dari pertemuan itu, keduanya berusaha untuk meraih impian mereka kembali.

Akting Na In Woo mendapat perhatian publik setelah membintangi Mr. Queen, pada awal tahun 2021. Masih di tahun ini, dia juga sukses menggantikan Ji Soo dalam drama sejarah, River Where the Moon Rises.

Sementara Seohyun, populer lewat perannya dalam Moon Lover: Scarlet Heart Ryeo, Time, dan Personal Lives. Drama The Jinx's Lover akan disutradarai oleh Yoon Sang Ho, yang menggarap drama River Where the Moon Rises. Dia akan berkolaborasi dengan penulis skenario Jang Yoon Mi yang menggarap naskah film Cheer Up, Mr. Lee, Madonna, dan Scarlet Innocence. Saat ini, Na In Woo dan Seohyun 'SNSD' diketahui sudah memulai syuting drama The Jinx's Lover.*