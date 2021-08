JAKARTA – Kegiatan di akhir pekan memang asyik dilakukan seperti hangout, berlibur, atau aktivitas outdoor lainnya. Namun, saat pandemi ini kegiatan yang seperti itu tentunya menjadi terbatas. Untuk itu layanan over the top (OTT) terkemuka dengan konten terlengkap Vision+ mempersembahkan rekomendasi tayangan yang seru.

“Hadir dengan ragam konten mulai dari 10.000 jam tayang video on demand (VOD), ratusan channel lokal, internasional, dan premium, serta tayangan eksklusif original series Vision+ akan mengisi akhir pekan Anda menjadi lebih seru dan menarik,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Baca Juga:

Vision+ x Telkomsel Hadirkan Paket Bundling dengan Kuota MAXstream, Jauh Lebih Hemat

Ssttt... Mantan Ardi Kembali Muncul, Episode 7 "Dunia Maya" Kian Rumit & Penuh Kejutan!

Untuk rekomendasi yang pertama dari channel Fox Action Movies berjudul Fast & Furious, sebuah film action yang berpusat pada balapan liar di jalanan dan perampokan diperankan oleh aktor-aktor terkenal Vin Diesel dan Paul Walker, film seru ini menjadi warabala Universal terbesar sepanjang masa.

Lalu ada The Ring, film bergenre horror buatan Amerika yang di- remake dari film horror Jepang yang berjudul Ringu. Keduanya adalah adaptasi dari novel karya Koji Suzuki. The Ring menceritakan tentang sebuah video yang terkutuk dan setiap orang yang menontonnya akan tewas dalam 7 hari ke depan.

Adapun dari channel Warner TV berjudul Ocean’s Eleven, film ini merupakan versi remake dari film dengan judul yang sama. Film ini pun juga meraih penghargaan sebagai BMI Film Music Award oleh David Holmes yang menceritakan tentang sekelompok membobol tiga kasino terkenal di Las Vegas: Bellagio, The Mirage, MGM Grand.

Lalu ada 21 Bridges. Film yang di bintangi oleh Sienna Miller, JK Simmons, dan mendiang actor Chadwick Boseman, menceritakan tentang seorang perwira polisi bernama Andrew yang bertekad meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai polisi penangkap perampok narkoba.

Selanjutnya ada live streaming free to air (FTA) Masterchef Season 8 (RCTI), sebuah acara televisi kompetisi memasak. Pada season 8 ini sudah memasuki Top 6 Masterchef, pertarungan semakin sengit diberikan oleh 3 peserta di Apron Putih yang harus mempertahankan posisinya dari desakan black team.

Tidak hanya itu, Vision+ juga menayangkan salah satu konten video on demand (VOD) Movies Teman Kondangan, film yang di sutradarai oleh lip Sariful Hanan dan di produksi oleh MNC Pictures pada tahun 2020, merupakan film komedi yang menceritakan tentang seorang wanita yang mencari wedding partner atau bisa disebut temen kondangan untuk menghadiri pernikahan mantannya.

Selain itu, ada juga original series Vision+ berjudul Joe & Robot Kopi, yang rilis pada 28 Juli 2021. Dari judulnya saja kita sudah bisa menilai bahwa series ini berpusat pada robot kopi. Series ini menceritakan tentang persahabatan Joe dan Clara yang mempunyai ide untuk membuat robot kopi agar bisa memringankan pekerjaan Joe sebagai penjual kopi. Joe dan Clara pun harus menghadapi dua pelaku kriminal Jindul dan Pilus yang ingin mencuri robot kopi buatan mereka.

Untuk dapat menikmati semua rekomendasi tayangan tersebut dan menonton lebih lengkap lagi konten-konten premium di Vision+, pengguna dapat meng- upgrade akunnya menjadi Vision+ premium yang dapat dibeli mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 hari.

Segera unduh dan akses #visionplus di Google Play Store dan App Store atau bisa juga kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(aln)