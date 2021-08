JAKARTA – Berlanjut ke episode 7 Keseruan Original Series Vision+ Dunia Maya masih belum berakhir. Di episode ke tujuh ini, hubungan Maya dengan Ardi semakin rumit.

Ardi dalam dilema karena ia sangat merasa bersalah dengan Maya karena situasi hubungan settingan ini, sementara Sheila (mantan kekasih Ardi) kembali dalam kehidupannya. Ardi berusaha menghindari keduanya.

Selain itu, di tengah kesuksesan Maya, ia malah semakin mendapatkan banyak ujaran kebencian dan disebut bahwa ia terkena star syndrome. Maya juga semakin sibuk karena Ibunya (Mariska) mengambil semua job untuk Maya.

Hal ini membuat suasana di rumah Maya juga menjadi dingin karena Misya marah kepada Maya dan Ibunya. Adik Maya, Miko juga masih kecewa dengan Maya yang belakangan ini kurang peduli dengan adiknya. Miko yang tidak tahan dengan sikap Maya yang berubah pun memilih menginap di kos Kevin.

Hal tersebut membuat Maya marah. Maya mendatangi kos Kevin dan dengan ketus menanyakan adiknya kepada Kevin. Karena kesal mendapatkan sifat ketus dari Maya, Kevin pun membalasnya dengan sindiran.

“Maya-nya hilang, manners -nya juga hilang, attitude orang itu udah kebawa sama lo? Lo tuh udah segitu kecintaannya sama dia sampe lo nggak bisa lihat sifat asli dia kayak gimana,” ujar Kevin.

Sementara itu Ardi menetapkan pilihan dan memilih Maya sebagai pasangannya. Sheila yang tidak terima akan hal itu berusaha untuk menemukan bukti bahwa hubungan Ardi dan Maya adalah settingan.

Bagaimana kelanjutannya? Apa reaksi Maya ketika mengetahui hubungannya dengan Ardi hanya settingan? Jangan sampai ketinggalan, saksikan *Dunia Maya episode 7* eksklusif di Vision+.

(aln)