KESERUAN Original Series Vision+, Joe & Robot Kopi terus berlanjut di episode 2. Bertajuk "Clara's Brilliant Idea", episode ini berkisah upaya Clara (Annisa Kaila) membantu mewujudkan cita-cita Joe (Bima Sena) menjadi seorang bos kedai kopi.

Clara pun memberikan sebuah ide cemerlang. Dia mengusulkan inovasi membuat Robot Kopi untuk menjadi langkah awal mewujudkan cita-cita Joe. Clara lantas meminta bantuan kepada kedua orang tuanya untuk membuat robot tersebut.

Sementara pembuatan robot dilakukan, hubungan pertemanan Clara dan Joe semakin dekat. Joe mengenalkan Clara kepada dunia yang selama ini Clara tidak ketahui.

Joe membuat Clara tidak kesepian dengan mengisi kesehariannya dengan semua aktivitas keseharian Joe. Clara menjadi sangat senang karena memiliki seorang sahabat seperti Joe.

Clara juga mengajak sahabatnya ini untuk datang ke rumahnya dan berkenalan dengan kedua orang tua Clara. Melihat rumah Clara yang megah membuat Joe semakin terkagum-kagum.

Sementara itu, terjadinya banyak kesalahan terhadap pengerjaan Robot Kopi membuat semangat Prof Dave (ayah Clara) menjadi patah. Saat robot tersebut harus dibuang, Clara dan Joe menghentikan hal tersebut.

Joe memutuskan membawa robot yang belum selesai tersebut pulang. “Robot ini harus bisa diperbaiki. Robot ini akan jadi hadiah ulang tahun buat Bapakku. Aku sayang banget sama Bapakku,” ujar Joe yang tidak ingin kehilangan semangatnya untuk menyelesaikan Robot Kopi.

Saat di perjalanan, Joe bertemu Pilus dan Jindul yang mengganggunya tetapi Joe berhasil lolos. Karena tidak patah semangat, keesokan harinya Joe dan Clara mencari orang lain yang bisa melanjutkan pembuatan Robot Kopi ini.

Pencarian mengantarkan mereka bertemu Om Teddy (Dennis Adhiswara) yang ternyata ahli robotik. Bagaimanakah kelanjutan pembuatan Robot Kopi yang direncanakan Clara dan Joe? Akankah Om Teddy berhasil merakit robot tersebut? Saksikan episode 2 Joe & Robot Kopi eksklusif di Vision+.

