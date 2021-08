SEOUL- Drama Korea memang tak pernah kehabisan cerita. Setiap bulannya ada saja kemunculan drama baru.

Setidaknya ada tiga drama Korea yang akan menghibur penggemar pada Agustus 2021. Penasaran apa saja? Berikut tiga drama Korea yang siap tayang bulan ini, seperti dirangkum MNC Portal, Selasa (3/8/2021).

1. The Road: The Tragedy of One

The Road: The Tragedy of One digadang-gadang menjadi drama Korea paling ditunggu bulan ini. Drama ini berkisah tentang kehidupan orang-orang kaya yang tidak selamanya indah. Ada banyak rahasia, ambisi tidak terbatas, hingga kejadian yang menyangkut keselamatan banyak orang yang ternyata tidak banyak diketahui orang lain.

Royal The Hill dihuni oleh 1 persen penduduk teratas di Korea Selatan, menjadikan kawasan ini terkenal dan disegani. Seorang news anchor ternama dan dihormati bernama Baek Soo Hyun (Ji Jin Hee) menikah dengan Seo Eun Soo (Yoon Se Ah) putri ketua Grup Jegang yang memiliki pengaruh di dunia politik.

Baek Soo Hyun memiliki hati yang dingin dan rahasia yang kelam. Ia juga dikenal sebagai pria yang ambisius dan akan melakukan apapun untuk hal yang diinginkannya. Lalu ada juga Cha Seo Yong (Kim Hye Eun), seorang penyiar yang memiliki segalanya namun tidak puas dengan yang ia punya

Suatu ketika terjadi peristiwa yang mengerikan terkait dengan tragedi yang dipenuhi rahasia lainnya. Apakah kejadian ini berhubungan dengan para penghuni Royal The Hill? Saksikan tayangannya mulai 5 Agustus.

2. Lovers of The Red Sky

Lovers of The Red Sky juga ramai dibahas dan dinantikan oleh penikmat drama Korea. Keterbatasan yang dimiliki bukanlah penghalang untuk mencintai seseorang, kira-kira inilah yang diungkapkan dari K-Drama tersebut. Drama yang mengambil latar di era Joseon ini menceritakan tentang pelukis muda berbakat bernama Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung). Bakat melukisnya ini membuat ia berhasil menjadi pelukis wanita pertama dari Dohwaseo (Akademi Seni Lukis Kerajaan Korea). Suatu ketika, Hong Chun Gi bertemu dengan perwira di Seowoongwan bernama Ha Ram (Ahn Hyo Seop). Sayangnya, Ha Ram kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan. Hong Chun Gi yang menyukai Ha Ram tidak peduli dengan keterbatasan yang Ha Ram miliki. Namun ada banyak peraturan dan konflik di kerajaan yang dapat mempersulit kehidupan Hong Chun Gi dan Ha Ram. Lalu, bagaimana cinta mereka dapat bersatu? Saksikan drama ini yang akan tayang pada 23 Agustus. 3. Police University

Bagi anda yang mencari K-Drama dengan genre romantisme kehidupan yang dibalut dengan komedi dan petualangan, Police University adalah jawabannya. Drama Korea jni menceritakan tentang seorang profesor di universitas kepolisian elit yang bekerja sama dengan murid-muridnya, yang salah satunya adalah mantan peretas jenius. Yoo Dong Man (Cha Tae Hyun), seorang professor di Akademi Kepolisian dengan pengalaman bekerja selama 20 tahun. Dia bekerja sebagai detektif kejahatan kekerasan dan sebagai anggota tim investigasi dunia maya. Yoo Dong Man bertemu dengan Kang Sun Ho (Jun Jin Young), peretas handal serta Oh Kang Hee (Krystal), gadis polos yang unggul dalam olahraga bela diri Judo. Penonton akan dibuat takjub dengan transformasinya dari mahasiswa biasa menjadi wanita yang tangkas dalam olahraga judo. Mereka akan menangani berbagai kasus kejahatan. Konflik investigasi juga akan diliputi kisah komedi romantis di dalamnya yang membuat drama Police University semakin berkesan. Adapun Krystal Jung juga akan menampilkan pesonanya yang berbeda melalui Police University. Saksikan drama terbaru ini mulai 10 Agustus 2021. (nit)