JAKARTA – Sony Pictures, bekerjasama dengan Marvel Entertainment menggarap Venom. Setelah lumayan sukses dengan film Venom pertama beberapa tahun lalu meski harus merombak kisah sang anti-hero karena tak boleh menampilkan tokoh Spider-Man, kini Sony akan memperluas jagat franchise Marvel-nya dengan menampilkan sosok symbiote jahat musuh bebuyutan Venom, Carnage.

Di trailer terbaru Venom: Let There Be Carnage yang diunggah ke kanal YouTube resmi Sony Pictures Entertainment, Eddie Brock, alter-ego Venom, terlihat mendatangi rumah sakit jiwa Ravencroft, tempat dikurungnya psikopat bernama Cletus Kasady.

Berkunjung sebagai seorang jurnalis, Eddie berniat menulis sebuah berita tentang kekejaman Cletus. Namun, Eddie malah terseret ke dalam kekacauan yang disebabkan Cletus. Sempat menggigit tangan Eddie, Cletus tanpa sengaja ikut menelan serpihan Venom dan mendapatkan kekuatan symbiote-nya sendiri.

Karena berotak sadis, tentu Cletus menggunakan kekuatan barunya untuk kabur dari rumah sakit jiwa dengan cara sekejam mungkin. “Apa yang paling kudambakan di dunia ini adalah kekacauan,” ujar Cletus.

Kekacauan, alias ‘carnage’, akhirnya dipilih menjadi nama symbiote Cletus karena sifatnya yang kejam dan gemar merusak.

Meski menampilkan sosok-sosok symbiote yang mengerikan, Venom: Let There Be Carnage juga menjanjikan adegan-adegan humor yang menggelitik. Dinamika hubungan Venom yang super kuat dan Eddie Brock yang selalu canggung dijamin akan memecah kengerian yang terjadi di layar.

Selain Carnage dan Venom, trailer ini juga menunjukkan sosok perempuan dengan kekuatan teriakan yang dahsyat. Tokoh ini diperkirakan akan menjadi sosok bernama Shriek yang merupakan sosok kekasih Cletus di komiknya.

Disutradarai Andy Serkis dan dibintangi Tom Hardy, Woody Harrelson, serta Michelle Williams dan Naomie Harris, Venom: Let There Be Carnage janji akan tayang di bioskop musim gugur ini, yang berarti di sekitar bulan September.

