VIDEO Klip Agnez Mo menjadi sorotan saat ganda putri bulu tangkis Indonesia, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu menyabet medali emas di Olimpiade Tokyo. Ternyata Greysia Polii pernah menuliskan impiannya menjadi atlet bulu tangkis juara dunia.

Luar biasa, kemenangan Greysia Polii sudah diimpikan sejak lama bahkan dia perlihatkan ke publik melalui video klip Agnez Mo bertajuk 'Muda'. Ya, di musik video itu Greysia menuliskan mimpi terbesarnya sebagai seorang atlet dan kini mimpinya jadi kenyataan.

Di video klip tersebut, Greysia menuliskan kalimat seperti ini;

'I wanna be a world champion badminton athlete'. Artinya, 'Aku mau menjadi atlet bulu tangkis juara dunia'.

Momen Greysia Polii menunjukkan mimpinya itu ada di menit 3.22 pada musik video dari lagu yang sempat merajai chart musik Indonesia tersebut.

Greysia Polii mengenakan kaos putih dan celana panjang hitam. Wajahnya tersenyum ke arah kamera yang menyorotnya. Rambutnya saat itu masih pendek dan dia terlihat bangga sekali menunjukkan mimpi tersebut.

Informasi ini sejatinya pertama kali diberitahu oleh pemilik akun Instagram, @dionjuntak. Di Instastory-nya, dia memberitahu kepada netizen kalau Greysia Polii mewujudkan mimpi yang dia tulis kala ikut terlibat di video musik 'Muda' Agnez Mo.

"Masih jelas banget tulisan Greysia Polii di video Agnez Mo, and now! You are more than just the world champion badminton athlete, you are olympic gold medal winner, history maker, dan inspirational for all teenagers," katanya.

Di akhir kalimat, Dion menuliskan kalimat yang mungkin bisa menjadi pemacu buat kita semua untuk 'Jangan takut untuk bermimpi' karena Greysia Polii membuktikan itu dan mimpinya terkabul, bahkan melebihi dari apa yang diimpikan.

Agnez Mo yang mengetahui unggahan tersebut pun ikut membagikan ulang di Instagram pribadinya. Setelah itu, semakin banyak orang yang tahu bahwa seorang Greysia Polii benar pernah memimpikan untuk jadi juara dunia atlet bulu tangkis dan itu dia perlihatkan di video musik sahabatnya, Agnez Mo.

Suatu kisah inspiratif yang tentunya membakar semangat kita untuk tidak pernah berhenti menggapai mimpi. Terlebih, jangan pernah takut untuk bermimpi dan pesan ini pun selalu digaungkan Agnez Mo sejak awal kariernya hingga sekarang. Such a good story.