SEOUL - Choi Sooyoung berpotensi adu akting dengan Jang Geun Suk dalam drama terbaru Kakao TV, Unexpected County Diary. Hal itu diungkapkan agensi sang aktris, Saram Entertainment.

“Benar bahwa Sooyoung mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Namun saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Selasa (3/8/2021).

Drama Unexpected Country Diary diadaptasi dari web novel berjudul serupa karya Park Ha Min. Mengusung genre romance, drama ini berkisah tentang seorang pria dari Seoul yang bertemu dengan seorang polisi wanita di pedesaan.

Personel SNSD itu digaet untuk berperan sebagai Ahn Ja Young, polisi wanita yang akan selalu hadir di saat ada orang yang membutuhkan. Dia adalah sosok yang pemberani dan tak takut untuk menghadapi tugas baru.

Di lain pihak, Jang Geun Suk dipercaya untuk menghidupkan peran Han Ji Yool, seorang dokter hewan dari Seoul. Drama Unexpected Country Diary ini akan diarahkan oleh Jo Young Min, sutradara di balik drama Do You Like Brahms?.

Sementara skenario drama tersebut akan ditulis oleh Baek Eun Kyung. Jika Sooyoung menerima tawaran untuk membintangi drama tersebut, maka ini akan menjadi drama terbarunya setelah Run On, pada Februari 2021.*

