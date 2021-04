SEOUL - Sooyoung SNSD telah menentukan proyek akting terbarunya. Dia dipastikan membintangi serial original Netflix, Move to Heaven.

“Choi Sooyoung akan berperan sebagai Son Yoo Rom dalam Move to Heaven,” ujar Saram Entertainment selaku agensi sang aktris seperti dikutip dari Allkpop, Jumat (30/4/2021).

Serial Move to Heaven berkisah tentang seorang pria muda yang mengidap sindrom Asperger dan pamannya yang bekerja di sebuah pusat trauma. Di sana mereka membersihkan barang-barang milik orang yang telah meninggal dunia.

Dalam pekerjaan itu, sang pria dan pamannya berusaha membuka kisah mereka di masa lalu. Sayang, belum diketahui siapa yang akan berperan sebagai pria pengidap sindrom Asperger tersebut.

Selain serial tersebut, Choi Sooyoung juga membintangi web series So I Married an Anti-Fan bersama Choi Tae Joon dan Chansung ‘2PM’. Sementara itu, Move to Heaven akan memulai debutnya pada 14 Mei 2021.*

