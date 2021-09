SEOUL - Sooyoung SNSD mendapat tawaran untuk membintangi drama Tell Me Your Wish. Hal itu dikonfirmasi agensi sang aktris, Saram Entertainment, pada 1 September 2021.

“Sooyoung masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar perwakilan Saram Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Rabu (1/9/2021).

Personel SNSD itu ditawari untuk berperan sebagai Seo Yeon Joo, seorang perawat yang sangat terobsesi dengan gaya hidup sehat dan kebugaran. Jika dia menerima tawaran tersebut, maka dia berpotensi adu akting dengan Ji Chang Wook.

Mengutip Allkpop, aktor K2 tersebut mendapat tawaran serupa pada Juli silam. Dia didapuk untuk berperan sebagai Yoo Gye Re, seorang pria yang mencoba melarikan diri dari kematian.

Drama Tell Me Your Wish berkisah tentang orang-orang yang berharap bisa meninggal dengan tenang. Bersetting di bangsal rumah sakit, drama ini akan menyuguhkan kisah tentang penyelamatan para remaja yang mengalami kekacauan dalam hidupnya.

Proyek yang akan disutradarai Kim Yong Wan itu rencananya akan memulai syuting pada semester II-2021.*

