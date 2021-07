JAKARTA - Setiap pasangan suami istri tentu pernah merasakan titik terendah dalam pernikahan mereka. Bertanya apa lagi yang perlu dipertahankan lalu memutuskan untuk menyerah.

Dua drama Korea berikut ini juga menampilkan cerita serupa. Ketika pasangan suami istri menyerah dengan pernikahan mereka, sebuah peristiwa di luar nalar membawa mereka ke masa lalu. Akankah ‘memperbaiki masa lalu’ akan membuat mereka memahami makna pernikahan sebenarnya?

Inilah review dua drama Korea yang layak tonton versi Okezone untuk Anda bisa merenungkan kembali makna pernikahan.

Familiar Wife

Seperti kebanyakan keluarga, Cha Joo Hyuk (Ji Sung) dan Seo Woo Jin (Han Ji Min) mulai merasakan tekanan di usia kelima pernikahan mereka. Target Joo Hyuk menjadi manajer bank urung terealisasi, kondisi finansial keluarga mereka pun morat-marit.

Pekerjaan Seo Woo Jin sebagai terapis pijat tak membantu banyak perekonomian keluarga mereka. Dia kerap merasa tertekan menjalani perannya sebagai perempuan pekerja sekaligus ibu rumah tangga.

Hingga suatu hari, Cha Joo Hyuk bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Lee Hye Won (Kang Han Na). Pertemuan itu membuat Joo Hyuk terbuai dengan masa lalu dan mulai mempertanyakan jalan hidupnya.

Joo Hyuk mulai bertanya, “Bagaimana jika dulu aku memilih Hye Won? Akan berbedakah masa depanku?” Keinginan Joo Hyuk itu pun terealisasi. Dia terbangun di ‘dunia baru’ di mana dia belum bertemu dengan Seo Woo Jin.

Di luar dugaan, dalam kehidupan barunya itu Cha Joo Hyuk memiliki kehidupan mapan sebagai manajer bank. Tak hanya itu, dia juga berhasil memperistri si cantik Lee Hye Won.

Lalu bagaimana dengan Seo Woo Jin di dunia baru Joo Hyuk tersebut? Akankah mereka bertemu kembali? Dan akankah Joo Hyuk bahagia dengan kehidupan barunya bersama Hye Won?

Selain Ji Sung, Han Ji Min, dan Kang Han Na, drama Familiar Wife juga dibintangi Jang Seung Jo dan aktris senior Lee Jeung Eun. Nama terakhir bahkan menuai popularitas lewat perannya dalam film Parasite.

Go Back Couple

Drama ini dimulai dengan adegan flashback yang menampilkan momen pernikahan Choi Ban Do (Son Ho Jun) dan Ma Jin Joo (Jang Nara). Namun ketika mereka meninggalkan gedung resepsi, pernikahan mereka justru berakhir di Pengadilan Keluarga Seoul, 14 tahun kemudian.

Karier Ban Do tak berjalan mulus. Di lain pihak, Jin Joo yang sibuk mengurus anak menerima pesan yang memperlihatkan bukti perselingkuhan suaminya. Hal itu didukung bukti tagihan kartu kredit sang suami yang menunjukkan dia kerap keluar masuk hotel.

Alih-alih membicarakan permasalahan mereka, Ban Do dan Jin Jo justru saling membongkar keburukan masing-masing. Keduanya sampai pada satu titik di mana pernikahan bukanlah akhir yang membahagiakan untuk mereka. Ban Do dan Jin Joo memilih untuk bercerai.

Di malam setelah resmi bercerai, Jin Jo dan Ban Do sama-sama melepas cincin pernikahan mereka dan membuangnya. Ketika kedua cincin itu menghilang, gempa bumi secara tiba-tiba terjadi. Menariknya, gempa bumi itu hanya bisa dirasakan Jin Joo dan Ban Do.

Keesokan paginya, Ban Do dan Jin Jo terkejut mendapati diri mereka kembali ke tahun 1999. Waktu di mana mereka belum mengenal satu sama lain. Akankah mereka bisa memperbaiki masa depan dan mengenali makna pernikahan sebenarnya?

Drama adaptasi webtoon berjudul Do It One More Time ini digarap dalam balutan komedi segar. Tapi jangan lupa untuk menyediakan tisu karena Jang Nara dan Son Ho Jun akan membuat Anda mengharu biru. Bonusnya, ada si tampan Jang Ki Yong dalam drama ini.*

