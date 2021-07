SEOUL - Song Hye Kyo berpotensi reuni dengan Lee Eung Bok, sutradara Descendants of the Sun, drama yang dibintanginya bersama Song Joong Ki, pada 2016. Sumber dalam proyek itu mengatakan, sang aktris baru ‘mengiyakan’ tawaran tersebut secara verbal.

Belum ada kontrak kerja yang diteken untuk memastikan keterlibatannya dalam proyek tersebut. “Drama itu mengusung genre misteri thriller yang akan menampilkan sisi lain Song Hye Kyo,” ujar sang sumber kepada Newsen seperti dikutip dari Soompi, Kamis (22/7/2021).

Selain Descendants of the Sun, Lee Eung Bok juga dikenal lewat sederet drama populer lainnya, seperti Goblin, Mr. Sunshine, dan Sweet Home. Saat ini, PD Lee masih menggarap drama terbaru Jun Ji Hyun dan Joo Ji Hoon, Cliffhanger.

Sementara itu, Song Hye Kyo masih menjalani syuting drama Now, We Are Breaking Up yang dijadwalkan tayang pada semester II-2021. Setelahnya, dia akan lanjut syuting The Glory, drama terbaru dari penulis naskah Descendants of the Sun, Kim Eun Sook.*

(SIS)