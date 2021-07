JAKARTA - Maia Estianty menceritakan bagaimana profesionalitas para teman duetnya di duo Ratu. Mulan pun diakui nya menjadi partner duet yang dia anggap profesional dalam urusan kerja, namun tidak dengan personalnya.

Hal ini bermula ketika Maia Estianty ditanya oleh Boy William perihal partner duet yang menurut nya paling profesional.

"Who is the most professional (siapa yang paling profesional)," ujar Boy William dikutip dari kanal Youtube Boy William, Jumat (7/10/2021).

Penyanyi sekaligus pencipta lagu itu lantas menjawab dengan membuat urutan yang menurutnya paling profesional.

"Mey Chan, Mulan dan yang ketiga baru Pinkan," tutur Maia Estianty.

Namun yang menarik perhatian ketika Maia menjawab bagaimana dia melihat profesionalitas dari Mulan Jameela.

"Kalau Mulan secara profesional dia orangnya profesional, personalnya enggak lah ya," ujar Maia Estianty.

Lantas, Maia memang mengakui bahwa Mulan miliki profesionalitas dalam bekerja yang baik. Namun, dia mengaku hal itu tidak pada personality Mulan sendiri.

"Kalian semua sudah tahu lah ya secara hati enggak," tuturnya.

