JAKARTA - Suzy dikabarkan siap kembali ke layar kaca lewat drama berjudul The Second Anna. Ini akan menjadi comeback Suzy sejak kesuksesan besar drama terakhirnya, Start Up.

Management SOOP selaku agensi Suzy membenarkan jika artisnya memang mendapat tawaran drama The Second Anna. "Suzy secara positif mereview tawaran casting untuk The Second Anna," kata agensi seperti dikutip dari Soompi, Jumat (9/7/2021).

Menurut laporan Star News, Suzy memutuskan membintangi The Second Anna karena kepercayaannya pada Sutradara ee Joo Young dan skenarionya. Tim produksi drama itu merencanakan syuting tahun ini setelah mendapat semua pemain yang dibutuhkan.

The Second Anna disutradarai Lee Joo Young, sutradara film A Single Rider (2017) yang dibintangi Lee Byung Hun dan Gong Hyo Jin. Awalnya direncanakan sebagai film, The Second Anna akhirnya akan digarap sebagai drama sepanjang 8 episode.

Drama ini berkisah tentang seorang wanita bernama Anna, yang mencoba untuk hidup sebagai orang lain, mirip dengan Riprey Syndrome, tipe antisocial personality disorder dimana orang tersebut terus berbohong dan percaya pada dunia fiksi yang tidak nyata.

