SEOUL - Bae Suzy tampaknya bersiap untuk kembali ke layar kaca. Netflix dikabarkan menggaet mantan personel Miss A itu untuk membintangi drama terbaru mereka, The Girl Downstairs.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, Management SOOP. “Suzy tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Kamis (10/3/2022).

Drama The Girl Downstairs tersebut diadaptasi dari webtoon populer karya Songah Min yang dirilis di Naver. Kisahnya tentang mantan idol K-Pop bernama Lee Du Na yang tinggal serumah dengan mahasiswa baru bernama Lee Won Joon.

Jika Suzy menerima tawaran tersebut maka dia akan berperan sebagai Lee Du Na, vokalis utama girl group Dream Sweet yang memutuskan pensiun secara tiba-tiba. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan teater dan film Universitas Minsong.

Sebagai seorang idol K-Pop, Lee Du Na digambarkan memiliki tampilan fisik memikat dengan karakter yang sulit ditebak dan aura yang unik. Sejauh ini, belum ada kabar soal siapa aktor yang ditawari untuk berperan sebagai Lee Won Joon.

Drama The Girl Downstairs akan diarahkan oleh Lee Jung Hyo, sutradara di balik sederet drama populer, seperti Life on Mars dan Romance is a Bonus Book. Netflix juga belum mengumumkan rencana tayang drama tersebut.*