HOME CELEBRITY MOVIE

Bae Suzy Jadi Vampir dalam Drama Delusion

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:37 WIB
Bae Suzy Jadi Vampir dalam Drama <i>Delusion</i>
Bae Suzy Jadi Vampir dalam Drama Delusion. (Foto: Instagram/@skuukzky)
JAKARTA - Bae Suzy berpotensi comeback main drama lewat drama misteri-thriller berjudul Delusion. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Management SOOP selaku agensi sang aktris.

“Benar, Suzy mendapat tawaran untuk membintangi Delusion dan saat ini masih mempertimbangkannya,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (30/7/2024). 

Bae Suzy Jadi Vampir dalam Drama Delusion. (Foto: Cosmopolitan)
Bae Suzy Jadi Vampir dalam Drama Delusion. (Foto: Cosmopolitan)

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, Delusion mengambil setting dua era berbeda: Gyeongseong (1935) dan Shanghai (1800-an). Kisahnya tentang seorang pelukis bernama Yun Yi Ho.

Suatu hari, Yun melukis potret seorang perempuan misterius bernama Song Jung Hwa di kamar hotelnya. Drama ini akan digarap Han Jae Rim, sutradara di balik film Emergency Declaration dan The King.

Mengutip Sports Khan, Selasa (30/7/2024), Bae Suzy sebenarnya adalah aktris Korea pertama yang mendapatkan tawaran untuk membintangi Delusion. Namun dia menolaknya karena jadwal kerja yang bentrok.

Bae Suzy Jadi Vampir dalam Dramaa Delusion
Bae Suzy Jadi Vampir dalam Drama Delusion

