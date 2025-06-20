Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Dex Pertimbangkan Gabung Drama Baru Bae Suzy 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |09:05 WIB
Dex Pertimbangkan Gabung Drama Baru Bae Suzy 
Dex Pertimbangkan Gabung Drama Baru Bae Suzy. (Foto: Instagram/@dex_xeb/@skuukzky)
A
A
A

SEOUL - Dex berpotensi gabung drama fantasi terbaru Bae Suzy berjudul The Men of the Harem. Terkait kemungkinan tersebut, agensi bintang Single Inferno itupun merilis keterangan resmi mereka.

“Dex mendapat tawaran membintangi drama tersebut, namun sejauh ini belum ada keputusan final yang diambil sang artis. Dia masih mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar KTHD Studio dikutip dari MyDaily, pada Jumat (20/6/2025).

Dex (IG)
Dex Pertimbangkan Gabung Drama Baru Bae Suzy. (Foto: Instagram/@dex_xeb)

Series The Men of the Harem diadaptasi dari web novel populer berjudul serupa karya Alphatart yang dirilis di Naver sepanjang Maret 2020 hingga Juni 2023. Kisahnya tentang Ratu Latil dari Kerajaan Tarim yang membawa masuk seorang selir pria ke istana.

Hal itu dilakukan sang ratu untuk mempertahankan kekuasaannya. Karakter Ratu Latil tersebut sebelumnya ditawarkan pada Suzy. Sementara Dex kabarnya akan berperan sebagai selir pria Ratu Latil.

Men of the Harem
Dex Pertimbangkan Gabung Drama Baru Bae Suzy. (Foto: Naver/Alphatart)

Drama The Men of the Harem akan diarahkan oleh Lee Eung Bok, sutradara di balik drama Sweet Home, Mr. Sunshine, dan Goblin. Sementara Hwang Jin Young, penulis skenario My Dearest ditunjuk menulis skrip drama tersebut.

Sayangnya, hingga kini belum diketahui kapan The Men of the Harem akan tayang. Namun begitu, setidaknya Suzy sudah menyimpan satu dramanya untuk tayang tahun depan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/206/3041889/bae_suzy_jadi_vampir_dalam_dram_delusion-DiKH_large.jpg
Bae Suzy Jadi Vampir dalam Drama Delusion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020164/bae-suzy-akui-lebih-puas-jadi-aktris-ketimbang-idol-k-pop-1Y0dagNB0V.jpg
Bae Suzy Akui Lebih Puas Jadi Aktris Ketimbang Idol K-Pop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/31/206/2603388/bae-suzy-tampil-misterius-di-poster-drama-anna-8Ku2Lq86sg.jpg
Bae Suzy Tampil Misterius di Poster Drama Anna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/10/206/2559433/bae-suzy-digaet-bintangi-drama-adaptasi-webtoon-the-girl-downstairs-HIEwvtCEf3.jpg
Bae Suzy Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon, The Girl Downstairs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/10/205/2545083/bae-suzy-bakal-rilis-single-baru-bulan-ini-eNM5hFf4Up.jpg
Bae Suzy Bakal Rilis Single Baru Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/08/206/2437816/rehat-sejak-start-up-suzy-siap-comeback-dengan-drama-baru-sdoX0w3H8g.jpg
Rehat Sejak Start Up, Suzy Siap Comeback dengan Drama Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement