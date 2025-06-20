Dex Pertimbangkan Gabung Drama Baru Bae Suzy

SEOUL - Dex berpotensi gabung drama fantasi terbaru Bae Suzy berjudul The Men of the Harem. Terkait kemungkinan tersebut, agensi bintang Single Inferno itupun merilis keterangan resmi mereka.

“Dex mendapat tawaran membintangi drama tersebut, namun sejauh ini belum ada keputusan final yang diambil sang artis. Dia masih mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar KTHD Studio dikutip dari MyDaily, pada Jumat (20/6/2025).

Dex Pertimbangkan Gabung Drama Baru Bae Suzy. (Foto: Instagram/@dex_xeb)

Series The Men of the Harem diadaptasi dari web novel populer berjudul serupa karya Alphatart yang dirilis di Naver sepanjang Maret 2020 hingga Juni 2023. Kisahnya tentang Ratu Latil dari Kerajaan Tarim yang membawa masuk seorang selir pria ke istana.

Hal itu dilakukan sang ratu untuk mempertahankan kekuasaannya. Karakter Ratu Latil tersebut sebelumnya ditawarkan pada Suzy. Sementara Dex kabarnya akan berperan sebagai selir pria Ratu Latil.

Dex Pertimbangkan Gabung Drama Baru Bae Suzy. (Foto: Naver/Alphatart)

Drama The Men of the Harem akan diarahkan oleh Lee Eung Bok, sutradara di balik drama Sweet Home, Mr. Sunshine, dan Goblin. Sementara Hwang Jin Young, penulis skenario My Dearest ditunjuk menulis skrip drama tersebut.

Sayangnya, hingga kini belum diketahui kapan The Men of the Harem akan tayang. Namun begitu, setidaknya Suzy sudah menyimpan satu dramanya untuk tayang tahun depan.