SEOUL - Aktris Han So Hee dalam tahap negosiasi untuk membintangi film debutnya, Gentleman. Media lokal melaporkan kalau aktris 26 tahun itu ditawari untuk menjadi aktris utama dalam film arahan Kim Kyung Won tersebut.

Sang sutradara dikenal sebagai sosok di balik film The Artist: Reborn dan film pendek Finding Frogs dan The Director Has No Words. Jika Han So Hee menerima tawaran tersebut, maka dia akan memulai syuting pada Agustus mendatang.

Han So Hee berpotensi besar beradu akting dengan Joo Ji Hoon sebagai aktor utama dalam film tersebut. Saat ini, sang aktris masih disibukkan dengan syuting drama JTBC, Nevertheless.*

