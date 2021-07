JAKARTA - Adegan bromance di drama Korea kini menjadi salah satu daya tarik bagi penonton. Pasalnya, interaksi para pemeran utama pria dalam sebuah drama tak hanya mengundang tawa namun juga bisa membuat gemas.

Berikut lima drama Korea yang tak hanya menampilkan sisi romantis pemeran utama pria dan wanitanya, namun juga menyajikan kisah bromance yang dijamin membuat Anda gemas.

1.Park Seo Joon dan Ji Sung

Ji Sung dipertemukan dengan Park Seo Joon dalam drama populer Kill Me Heal Me, pada 2015. Drama itu mengisahkan bagaimana Ahn Yo Na, salah satu kepribadian dalam Cha Do Hyun (Ji Sung), begitu terobsesi pada Oh Ri On (Park Seo Joon).

Saking sukanya, tak jarang Ahn Yo Na melakukan pendekatan ekstrem pada Oh Ri On. Menariknya, chemistry apik nan menggelitik antara kedua aktor itu berbuah trofi Best Couple dalam MBC Drama Awards pada 2015.

2.Park Seo Joon dan Choi Siwon

Park Seo Joon kembali mencuri perhatian publik lewat adegan bromance bersama Choi Siwon dalam drama She Was Pretty. Meski dikisahkan bersaing mendapatkan hati Hwang Jung Eum, namun tak jarang mereka memperlihatkan interaksi kocak dan saling perhatian.

Seperti halnya dengan Ji Sung, bromance yang ditampilkan Park Seo Joon bersama Choi Siwon dalam She Was Pretty juga berhasil memenangkan penghargaan Best Bromance Soompi Awards pada 2015.

3.Namgoong Min dan Lee Junho Penonton sempat dikejutkan dengan adegan Kim Sung Ryong (Namgoong Min) mencium pipi Seo Yul (Lee Junho) dalam drama Good Manager. Hubungan kedua karakter tersebut memang bermula dari saling benci. Mereka selalu berdebat dan tak jarang berusaha menggagalkan rencana satu sama lain. Adegan-adegan inilah yang kerap memancing tawa penonton. Namun interaksi keduanya berhasil membawa mereka meraih trofi Best Coup dari KBS Drama Awards 2017. 4.Hyun Bin dan Yoon Sang Hyun Pada 2010, drama Secret Garden menjadi salah satu yang paling populer. Selain kisah cinta unik antara Gil Ra Im (Ha Ji Won) dan Kim Joo Won (Hyun Bin) yang bertukar roh, drama ini juga memperlihatkan love hate relationship antara dua sepupu. Berbagai kejadian menggelitik terjadi ketika roh Gil Ra Im memasuki tubuh Kim Joo Won dan bertemu Oska (Yoon Sang Hyun), penyanyi idolanya yang sekaligus sepupu Kim Joo Won. Gil Ra Im sering kali tak bisa menutupi kekagumannya pada Oska yang kerap memicu salah paham. 5.Song Jong Ki dan Jin Goo Terakhir, ada Song Joong Ki dan Jin Goo yang sama-sama berprofesi sebagai tentara dalam Descendants of The Sun. Meksi secara pangkat Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) lebih tinggi dibandingkan Seo Dae Yeong (Jin Goo), namun keduanya begitu akrab. Bahkan beberapa adegan memperlihatkan tingkah kocak mereka. Saking akrabnya mereka mampu membuat karakter wanita Kang Mo Yeon ( Song Hye Kyo) dan Yoon Myeong Joo (Kim Ji Won) cemburu.*