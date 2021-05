SEOUL - Hwang In Yeop berpotensi adu akting dengan aktris Seo Hyun Jin dalam drama Why Oh Soo Jae?. Mengutip Sports Chosun, aktor 30 tahun itu menjadi aktor utama dalam drama tersebut.

Namun KeyEast Entertainment yang menaungi sang aktor akhirnya mengklarifikasi pemberitaan tersebut. “Hwang In Yeop memang mendapat tawaran itu dan tengah mempertimbangkannya,” ujar perwakilan agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Senin (24/5/2021).

Drama Why Oh Soo Jae? berkisah tentang seorang perempuan yang mengambil keputusan salah dalam hidupnya. Namun ketika dia jatuh cinta pada pria yang lebih muda darinya, dia pun mengubah arah hidupnya.

Perlahan, perempuan tersebut belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Drama ini menggambarkan kisah cinta yang pahit dan menyakitkan, namun sekaligus memberikan nuansa hangat dalam ceritanya.

Seperti diketahui, aktris Seo Hyun Jin sudah mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama ini dan mengambil peran utama sebagai Oh Soo Jae. Sementara Hwang In Yeop, ditawari untuk berperan sebagai Gong Chan.

Karakter itu merupakan mahasiswa baru di jurusan hukum Universitas Seojeoong sekaligus pemilik sebuah bar. Dia pernah bertemu Oh Soo Jae di masa lalu, saat dia dituduh melakukan tindakan kriminal tanpa bukti yang jelas.

Gong Chan kemudian dibebaskan dari kejahatan yang tak dilakukannya, lalu keluar dari penjara. Saat dia masuk jurusan hukum, dia kembali bertemu dengan Oh Soo Jae, profesor jurusan hukum tempatnya kuliah. Sekadar informasi, karakter Gong Chan ini sebelumnya diserahkan kepada aktor The Penthouse, Kim Young Dae. Namun dia terpaksa menolaknya karena jadwal kerja yang bentrok. Drama Why Oh Soo Jae? digarap oleh sutradara Park Soo Jin yang pernah mengarahkan drama populer Dr. Romantic dan Doctors. Sementara skenarionya digarap Kim Ju Eun, penulis naskah Lie After Lie. Meski belum diketahui stasiun TV yang akan menayangkan drama ini, namun Why Oh Soo Jae? dijadwalkan tayang pada semester II-2021.* Baca juga: Gemas, Putra Audi Marissa Jalani Pemotretan Bertema BTS