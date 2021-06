JOSHUA Suherman yang dikabarkan positif Covid-19. Sang calon istri, Clairine Clay, mengumumkan di Instagram.

Dalam unggahannya, Clairine tampak memberikan semangat pada kekasihnya yang kini tengah berjuang melawan virus corona.

"Semangat sayangku yg lagi positif covid @jojosuherman !! Sebentar lagi pasti sembuh! Yookk sembuh biar ga jarak jauh kayak di foto ini," tulisnya.

Unggahan tersebut sontak dikomentari oleh para netizen yang berharap kesembuhan dari pelantun Diobok-obok tersebut. Bahkan, mereka juga berharap agar Clairine juga tetap menjaga kesehatan.

"GWS dan tetap sehat semuanyaaa..Gbu,:" tulis florentinaicha.

"Get well soon mas jojo @jojosuherman dan sehat sehat yaaa ci clay!m: tulis franciscachristy.

"Semangat, Tuhan pulihkan," tulis revareb.