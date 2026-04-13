El Rumi Masih Rahasiakan Tanggal Pernikahan dengan Syifa Hadju, Mohon Doa Kelancaran

JAKARTA - Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju tengah gencar dikabarkan akan segera menikah dalam waktu dekat. Meski begitu, kedua pihak masih merahasiakan tanggal dan hari pernikahan mereka ke publik.

Saat dikonfirmasi, El masih enggan untuk bicara gamblang walaupun tanggal pernikahannya sangat dinantikan.

"Ya minta doanya aja semoga acaranya nanti lancar, tunggu tanggal mainnya aja," kata El ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski demikian, putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini tetap memohon doa untuk kelancaran pernikahnya.

"Minta doanya aja semoga semuanya lancar, semoga tidak ada hambatan, dan semoga semuanya dilancarkan," lanjut El.

Sementara itu, El Rumi mengku sama sekali tak terlibat dalam acara bridal luncheon yang digelar oleh Syifa.

Ia menilai acara itu sepenuhnya milik calon istri bersama sahabat-sahabatnya.