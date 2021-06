JAKARTA – Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-494 DKI Jakarta, warga ibu kota tak bisa banyak beraktivitas di luar karena pandemi Covid-19. Tapi jangan khawatir, karena Vision+ akan menemani Anda semua memeriahkan perayaan HUT DKI dengan berbagai tayangan berkualitas.

“Vision+ dengan 10.000 jam tayangnya memiliki ragam tayangan seru dan menarik, salah satunya adalah tayangan-tayangan FTV yang kami rekomendasikan untuk membawa kemeriahan suasana hari ulang tahun DKI Jakarta ke dalam rumah Anda,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Clarissa menambahkan, “Ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang hidup di zaman yang serba digital mampu untuk tetap melestarikan tradisi HUT DKI Jakarta dengan cara yang digital pula.”

Baca Juga:

- Legend of the Blue Sea hingga Mouse, K-Drama Fenomenal Hadir di Vision+

- Nikmati Original Series Vision+ dan Film Pilihan di Aplikasi Migo

Adapun tayangan-tayangan FTV yang dapat pelanggan nikmati seperti Joni Jengki, From Saxophone To Tanjidor, Ondel-ondel Nyari Jodoh, Putu Mayang Cinta, Bogem Cinta Jamilah, Cooking Class Soto Betawi, Badut Cantik Taman Mini, Tour Guide Cinta, Jakarta Sunyi Sekali Malam Hari, dan Dede Love Story.

Tidak hanya memberikan rekomendasi tayangan spesial HUT DKI Jakarta, di momen yang sama yaitu masih dalam perhelatan EURO 2020, pelanggan TV berbayar seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan Playbox dapat menonton tim sepak bola andalannya di gadget mereka melalui aplikasi Vision+. Caranya dengan men-download Vision+ dan mengaktifkan fitur connect ID pelanggan di Vision+.

Ada juga tayangan seru lainnya mulai dari film-film berbagai genre sampai dengan original series Vision+ seperti Twisted, Dua Alam, Ketawa Dimana Aja, Disconnected, Skripsick, Sumber Rejeki, The Intern, Dunia Maya, The Waves, dan original series terbaru, Beyond Creator:Indonesian Youtuber.

Untuk dapat menyaksikan tayangan menarik rekomendasi Vision+ spesial HUT DKI, serta original series Vision+, ratusan channel dan 10.000 jam konten, segara unduh aplikasi Vision+ di Google PlayStore atau AppStore serta kunjungi www.visionplus.id.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+ silahkan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! #Visionplus #tontonanspesialHUTDKI