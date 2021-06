JAKARTA – Di bulan Juni ini, Vision+ yang merupakan satu-satunya aplikasi streaming dengan channel TV terlengkap, tak hanya menghadirkan beragam channel lokal, internasional, maupun premium, tetapi juga judul-judul K-Drama terlaris dan fenomenal secara gratis dalam format video on demand (VOD), hanya untuk para penggunanya.

Judul drama fenomenal pertama yang akan tersaji di Vision+ adalah Penthouse season 1 dan 2. Drama ini menceritakan tentang kisah para orang kaya di sebuah apartemen Hera Palace yang berusaha untuk membalaskan dendam satu sama lain serta berlomba-lomba untuk berebut kekuasaan.

Baca Juga:

- Vision+ Originals Kepengen Hijrah Episode 2: Mencari Pembenaran Ketika Fakta Terungkap

- Daftar Akun Vision+, Nikmati 7 Hari Nonton Konten Gratis Sepuasnya

Selanjutnya ada The Legend of The Blue Sea, sebuah drama yang mempertemukan Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun. Terinspirasi dari sebuah kisah legenda di Korea Selatan, drama ini menceritakan tentang kisah cinta antara anak bangsawan Joseon, Kim Dam Ryeong dengan seorang putri duyung, Se Hwa.

Drama Korea fenomenal berikutnya yang bisa disaksikan secara gratis di Vision+ adalah Mouse. Diperankan oleh Lee Seung Gi, Mouse berkisah tentang seorang pembunuh psikopat yang sangat ditakuti masyarakat.

“Demam drama Korea memang terjadi di mana-mana, terutama di Indonesia. Kemasan serial drama yang dibuat dengan sedemikian rapi dan menarik ini tentunya yang membuat banyak penonton terhanyut. Tak heran kalau banyak yang memilih untuk menikmati K-Drama secara marathon daripada saat live," kata Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ “Inilah yang membuat Vision+ ingin memanjakan semua pengguna yang merupakan pecinta berbagai genre tontonan, dengan menghadirkan drama-drama Korea yang fenomenal dan sempat viral. Tak tanggung-tanggung, Vision+ juga menyajikan semuanya secara gratis, sehingga para pengguna bisa semakin happy untuk dapat menonton K-Drama favoritnya secara marathon,” lanjut Clarissa. Untuk dapat menonton semua tayangan menarik tersebut, segera unduh aplikasi Vision+ di Google PlayStore atau AppStore serta kunjungi www.visionplus.id. Untuk Informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!