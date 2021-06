JAKARTA - Presenter Uya Kuya dan Denise Chariesta berseteru usai masalah prank. Uya beberapa kali mencoba untuk menemui Denise, namun terus berujung gagal. Dia pun akhirnya mencoba cara lain yakni dengan prank call.

Ayah Cinta Kuya itu pun menyamar menjadi salah satu pegawai perusahaan ternama.

"Denise selalu berkoar-koar pengen ketemu gua katanya pengen nemuin one by one di TV. Tapi waktu minggu lalu gue diundang ke salah satu acara dia juga diundang. Dan setelah dia tau gue diundang dan akhirnya meng-cancel. Gue temuin di rumah dan gym pun enggak mau nemuin gua," katanya di kanal YouTube miliknya seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (6/6/2021).

Uya pun kemudian mengaku harus menggunakan cara prank call dengan nomor lain. Awalnya Uya menghubungi nomor Denise dan kemudian diangkat oleh asistennya.

Uya pun kemudian mengaku ingin berbicara dengan Denise dan menawarkan project bersama.

"Saya mau menawarkan suatu project tapi saya mau ngomong sama dia langsung. Ini tuh produknya permen untuk tenggorokan mba. Jadi saya harus tau suara dia seperti apa," kata Uya.

Usai berdebat dengan asisten sang selebgram, dia kemudian berhasil berbicara dengan Denise dengan penawaran WhatsApp. Uya pun kemudian kembali menawarkan endorse dan meminta Denise untuk mempraktikkan suara saat marah-marah.

Lucunya Denise justru menolak mentah-mentah tawaran itu.

"Saya enggak mau terserah bosnya deh saya lagi laku, enggak mau juga enggak apa-apa," katanya.

"Saya enggak terima yang receh-receh gitu mas duit saya sudah banyak," katanya lagi.

Uya pun kemudian kembali membujuk Denise dan mengaku dari perusahaan besar di Australia. Dia bahkan mengimingi untuk iklan TV dengan bayaran fantastis yakni 1,5 miliar. Mendengar hal tersebut Denise pun kemudian terlihat mulai tertarik dengan penawaran tersebut. Dia bahkan mau mencoba untuk mempraktikkan suaranya saat marah-marah dan berlatih mengiklankan produk. Dalam akhir percakapan mereka Uya kemudian membongkar penyamarannya. Hal tersebut pun membuat Denise geram dan langsung mematikan teleponnya. "Gila dia sombong banget loh, dia enggak terima endorse receh-receh. Gila orang juga enggak bisa ngomong ke dia langsung tetep ke manajernya," kata Uya.