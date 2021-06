JAKARTA - Pegiat film Indonesia dan Australia selama enam tahun belakangan ini, telah menjalin kolaborasi lewat gelaran Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) yang setiap tahun rutin diselenggarakan.

Lewat kolaborasi Australia dan Indonesia lewat dunia film, aktris Marissa Anita yang pernah menjajal dunia teater dan film di Australia menilai, ada hal positif yang bisa dipelajari oleh industri film Indonesia dari industri film Australia, agar industri film dalam negeri bisa lebih berkembang maju.

Marissa menggarisbawahi bagaimana para pelaku industri film Indonesia bisa melihat bagaimana apiknya penulisan cerita di industri film Australia.

“Kelebihan industri film Australia menurut saya adalah cara mereka bercerita, kita lihat banyak para film makers yang sukses di luar Australia, baik di Eropa atau Amerika. Contohnya Mel Gibson, Cate Blanchett dan lain-lain. Tentunya kita bisa belajar bagaimana bikin cerita yang bisa diterima secara global," kata Marissa, dalam “Konferensi Pers Festival Sinema Australia Indonesia 2021” yang dihelat virtual, Jumat (4/6/2021).

Untuk industri perfilman Nasional saat ini, Marissa menyebutkan sebagai insan perfilman ia berharap bisa melihat lebih banyak lagi penulis cerita film yang berkualitas.

“Kita sudah ada beberapa film makers yang mulai masuk pasar global, tapi we need more. Saya ingin lihat lebih banyak lagi penulis-penulis, kita masih banyak butuh penulis mahir yang menghadirkan cerita-cerita Indonesia,” tutup Marissa.

