JAKARTA - Program baru Mikrofon Impian GTV merupakan program reality talent search yang akan memperlihatkan kemampuan bernyanyi dari para pesertanya, dimana suara merekalah yang akan menjadi modal utama untuk bisa menjadi pemenang. Modal suara bagus dan alasan yang kuat terkait masalah finansial atau mimpi yang belum terwujudkan akan menjadi dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Cerita para peserta akan menjadi bumbu kompetisi yang sangat menarik sebagai sebuah tayangan hiburan keluarga.

Hadir sebagai juri, Iis Dahlia dan Charly Van Houten akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka. Dipandu Okky Lukman yang pandai membangun suasana, Mikrofon Impian akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa.

Baca Juga:

Hati Ammar Zoni Tersentuh, Sopir Angkot Jadi Target Uang Kaget GTV

Nonton TV Online Tanpa Takut Ketinggalan Acara Favorit





Episode perdana Program Mikrofon Impian akan menghadir bintang tamu Wika Salim, pedangdut cantik yang juga terkenal jago akting di beberapa Film dan FTV tanah air. Tayang perdana pada hari Selasa, 1 Juni 2021 pukul 21.00 WIB, Program Mikrofon Impian akan tayang setiap hari Selasa – Kamis setiap pekannya.

Di setiap episode tayangan Mikrofon Impian nanti akan tampil empat peserta dengan membawa cerita dan mimpinya. Namun hanya akan ada satu pemenang yang akan terus bernyanyi hingga episode selanjutnya.

Penasaran bagaimana tampilan dari Wika Salim dan para peserta Mikrofon Impian pada hari Selasa malam nanti? Saksikan Mikrofon Impian – Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program MIkrofon Impian – Sing For The Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(aln)