JAKARTA - Bagi kalian semua dan pengguna RCTI+ tentunya, yuk ikuti kompetisi Show Me Your Voice. Buat kamu yang punya bakat nyanyi dan suka cover lagu dan ingin bakatmu disaksikan oleh banyak orang, pas banget nih! Melalui kompetisi Show Me Your Voice kamu bisa menyalurkan bakat bernyanyi kamu dan bisa memenangkan hadiah puluhan juta rupiah loh. Penasaran gimana caranya? Yuk simak artikel ini!

RCTI+ menyediakan wadah untuk mengekspresikan bakatmu melalui kompetisi Show Me Your Voice. Show Me Your Voice adalah sebuah program kompetisi yang dibuat oleh RCTI+ dalam mencari bakat baru dalam dunia tarik suara dengan cara mengcover beberapa lagu yang sudah ditentukan, yaitu hanya boleh mengcover lagu Mungkin Hari Ini, Esok atau Nanti (Anneth Dellicia), Rasa Cinta Ini (Ghea Indrawari), Lelah (Bastian Steel), Jangan Rubah Takdirku (Andmesh), dan Sampai Tua Nanti (Andmesh) dengan minimal durasi video 1 menit.

Baca Juga:

Drakor Mouse, Perbuatan Licik Seorang Pembunuh

Makin Muda, Intip Gaya Ayu Ting Ting di Rising Star Indonesia Dangdut





Cover song bisa dilakukan secara akapela, karaoke, atau menggunakan alat/instrumen dan dengan versi apapun (pop, remix, koplo atau genre lainnya). Kamu bebas memberikan judul video kamu di kolom description semenarik mungkin. Video yang telah masuk akan dinilai berdasarkan jumlah voting tertinggi dari user RCTI+ dan juga juri internal untuk memenangkan hadiah puluhan juta rupiah.

Sudah banyak loh yang ikutan kompetisi Show Me Your Voice, pastikan kamu jangan sampai ketinggalan ya! Berikut ada contoh video yang bisa kamu jadikan inspirasi. Kamu bisa mengunggah video seperti milik Djohar Murdiyanto Redjeb yang melakukan cover song dengan menyanyikan lagu Andmesh berjudul Jangan Rubah Takdirku. Dalam videonya selama 1 menit, ia menunjukkan bakat bernyanyinya sambil memainkan gitar sebagai pengiringnya.

Selain itu, kalau kamu punya cerita lucu, seru dan menarik dibalik pembuatan video tersebut atau mengenai kehidupan kamu, bisa juga mengirimkan cerita singkat tersebut dengan membuat video behind the scene atau cerita tentang kisah hidup lainnya untuk di upload ke Kompetisi Show Your Talent Season 2.

Jadi tunggu apalagi? Show Me Your Voice dibuka mulai tanggal 18 Mei - 27 Juni 2021. Langsung ikutan Show Me Your Voice di aplikasi RCTI+ sekarang juga dan upload video nyanyi kamu sebelum terlambat! Siapa tahu keberuntunganmu ada disini, loh! Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek pada link berikut https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/34

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV,GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi,hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. ● Website: https://www.rctiplus.com/ ● Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ ● Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus ● Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ ● Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in ● App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599