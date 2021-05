JAKARTA - Majid Majidi menjadi salah satu sutradara terbaik di Asia. Filmnya seperti Sun Children berhasil masuk dalam daftar nominasi Oscar 2021.

Kali ini, Majid Majidi mengungkapkan setiap pesan dalam karya yang pernah dibuatnya. Sebuah pesan yang menjadi patokan dalam dirinya untuk hadir dalam setiap karya yang dibuat.

Sebelumnya, film fenomenal seperti Children Of Heaven yang memenangkan Academy Award 1998 untuk kategori Film Asing Terbaik, The Song Of Sparrows dan Sun Children yang selalu mengangkat anak kecil, Majid memiliki sebuah pandangan yang mulia pada anak-anak.

“Saya melihat, anak-anak di sebuah negara itu bisa membangun masa depan yang baik bagi bangsa tersebut. Anak-anak adalah harta yang penting sekali bagi kita semua karenanya saya membuat film yang ada relationshipnya dengan anak-anak agar bisa fokus mengangkat anak-anak di satu negara, tidak hanya di negara saya saja melainkan di seluruh dunia. Saat ini ada sekitar 150 Juta anak anak yang dimanfaatkan untuk berkerja keras di masa kecilnya. Itu sebabnya saya ingin fokus membuat film-film terkait anak,agar suara mereka ini bisa didengarkan di seluruh dunia,” ungkap Majid Majidi pembukaan Iranian Film Festival, yang diselenggarakan Klik Film yang berlangsung sejak tanggal 5 sampai 20 Mari 2021.

Dialog antara Majid Majidi dan sutradara ternama Indonesia, Riri Reza mengulas sebuah karya yang harus memiliki pandangan dan misi. Majid Majidi mengambil sebuah benang merah, tentang harapan anak-anak dalam karyanya.

“Semua karya saya melalui anak-anak, saya gambarkan bahwa seorang anak tak akan pernah berhenti untuk sesuatu yang lebih baik. Demikian pula dengan segala pikiran seorang anak tentunya kebaikan,semua film saya selalu memperlihatkan bahwa disitu selalu ada harapan, keinginan, karakter itu selalu berusaha dan tak mau berhenti sampai mencapai tujuannya dan keinginannya. Kebersihan dan kejujuran hati anak-anak. Di film Sun Children, dikatakannya bahwa para pemainnya adalah murni anak-anak yang memang betul mengalami kesulitan hidup, hidup di perempatan jalan misalnya. Penting sekali untuk seluruh dunia bisa melihat pesan ini, kejujuran dan kebersihan hati,” tambahnya.

