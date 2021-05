LOS ANGELES - Musisi Marilyn Manson dituntut aktris Game of Thrones, Esme Bianco atas tuduhan pelecehan seksual. Laporan tersebut didaftarkan sang aktris setelah dia mengklaim, Manson menyiksanya secara fisik dan emosi.

Pemeran Ros dalam Game of Thrones itu resmi mendaftarkan gugatannya atas Manson karena membuatnya mengalami luka fisik dan gangguan kecemasan selama mereka hidup bersama selama 2 bulan pada 2011.

Tak hanya itu, dalam dokumen gugatannya, aktris 38 tahun itu menyebut, waktu singkat yang dia habiskan untuk hidup bersama Marilyn Manson terasa seperti berada dalam penjara.

Esme Bianco pertama kali berkenalan dengan Manson pada 2005, melalui mantan istri sang musisi, Dita Von Teese. Saat itu mereka berteman baik hingga akhirnya Manson dan Von Teese bercerai pada 2007.

Sekitar 2 tahun kemudian, Esme yang masih menikah saat itu, dihubungi oleh Marilyn Manson. Dia meminta sang aktris untuk menjadi bintang video musik lagunya, I Want to Kill l You Like They Do in the Movies.

Ide cerita video klip itu, menurut Esme, tentang seorang perempuan yang diculik dan akan ada adegan di mana dia akan dianiayai. Dia akhirnya memenuhi permintaan mantan suami sahabatnya itu.

Namun di lokasi syuting, dia justru mengalami kekerasan seksual dan fisik dari Marilyn Manson. Kekerasan itu berlanjut saat mereka akhirnya berpacaran pada 2011. Esme menyebut Manson pernah memotong bagian perutnya dengan pisau dan dia tidak melawannya. "Mengingat aku terbaring dan tak melawan membuatku kehilangan harapan dan rasa aman," ujarnya. Esme Bianco akhirnya meninggalkan Manson pada Mei 2011, setelah sang musisi mengejarnya dengan kapak di dalam rumah. "Dia mengendalikanku. Dia mengatur siapa saja yang boleh kuajak bicara. Bahkan aku harus bersembunyi di lemari saat menelepon keluargaku," katanya. TMZ melaporkan, Esme Bianco menuntut Marilyn Manson atas pemerkosaan dan kejahatan seksual, meliputi gigitan, memotong, dan memukul area bokong, payudara, dan miss V sang aktris tanpa izinnya. Terkait gugatan sang mantan kekasih, Marilyn Manson belum memberikan pernyataannya. Esme Bianco juga tak menyebutkan besar ganti rugi yang diinginkannya.*