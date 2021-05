JAKARTA - Novita Condro tampaknya sudah yakin untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Vincent Raditya. Dalam salah satu unggahan Instagramnya, ia mengklaim semua ini untuk kebaikan dua buah hatinya.

“Masa depan maupun perilaku anak biasanya dicerminkan dari sosok figur ayah/ibunya. Cerminan ayah yang baik penting untuk masa depan anak saya," tulis Novita Condro seperti dikutip dari Instagramnya, Minggu (2/5/2021).

"Kalau figure kepala keluarganya tidak baik untuk masa depan anak ya... u know what to do. Kita harus mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan anak kita,” lanjutnya.

Novita tak lantas menyebut dirinya sebagai ibu sempurna. Namun, ia mengklaim selalu berusaha untuk berubah menjadi lebih baik demi kebaik anak-anaknya di masa depan.

“Dan saya pun selaku ibu TIDAK pernah luput dr yg namanya kesalahan. Namun selalu mencoba belajar, selalu menjadi lebih baik demi masa depan anak-anak saya,” kata Novita.

Keretakan rumah tangga Vincent Raditya dan Novita Condro tercium publik saat sang pilot berkoar-koar di media sosial, menyebut istrinya selingkuh. Membantah tuduhan itu, Novita menyebut Vincent kerap melakukan kekerasan secara verbal selama pernikahan mereka.

(LID)