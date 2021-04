JAKARTA - Industri film mulai berjalan di tengah masa pandemi. Sederet rumah produksi mulai mengeluarkan film untuk menjadi hiburan masyarakat Indonesia.

Falcon Pictures mengeluarkan sederet film seperti Buya Hamka, Invalidite, 12 Cerita Glen Anggara, Kata, Miracle In Cell No 7, Hello Ghost, Keluarga Slamet, Cinta Subuh hingga Warkop DKI Kartun.

Film Buya Hamka yang diperankan Vino Bastian, film Invalidite yang diperankan Jessica Mila dan Omar Daniel. Film 12 Cerita Glen Anggara yang diperankan oleh Prilly Latuconsina dan Junior Robert, film Kata yang diperankan oleh Vanesha Prescilla, Rizky Febian dan Dikta.

Baca Juga:

Garap Film Religi, Dedy Vansophy Angkat Kisah Musholla Ambruk

 Setahun Pandemi, Fajar Nugros Yakin Perfilman Nasional Segera Bangkit





Film Miracle In Cell No 7 yang diperankan oleh Vino Bastian, Indro Warkop dan Mawar De Jongh, film Hello Ghost yang diperankan Onadio, Tora Sudiro dan Enzy Storia, film Keluarga Slamet yang diperankan Indro Warkop dan Desy Ratnasari, film Cinta Subuh yang diperankan oleh Rey Mbayang dan Dinda Hauw,

Film Lockdown yang diperankan Vino Bastian dan Mawar De Jongh, serta film Warkop DKI Kartun yang kembali menampilkan Aliando Syarief, Adipati Dolken Dan Randy Danishta.

(aln)