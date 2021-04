JAKARTA - Hal tak terduga dialami musisi Maia Estianty. Mantan istri Ahmad Dhani ini ternyata terpapar COVID-19 untuk yang kedua kalinya beberapa hari lalu.

"Aku kemarin sempat terkena COVID-19 yang ke-2 kali. Ih nyebelin ya," ujar Maia, dikutip dari channel YouTube Maia ALELDUL TV, Minggu (11/4/2021).

Namun, kali ini Maia merasakan gejala berbeda dari sebelumnya, seperti tenggorokan yang gatal. Waktu pemulihannya pun membutuhkan waktu yang lebih lama.

"Yang sekarang ada sedikit lebih gejala dibanding yang dulu dan penyembuhannya itu aku butuh waktu lima hari untuk isolasi mandiri. Hari ke-6 aku sudah negatif," ujarnya.

Sementara itu, hasil Cycle Thresold Value (CT value) sama-sama tinggi. Saat pengalaman COVID-19 yang pertama, CT value Maia mencapai 29, sementara yang ke-2 di angka 27.

Seperti diketahui, Maia Estianty pernah dinyatakan positif covid-19 pada 20 Desember 2020. Saat itu, ibunda Al, El, dan Dul tersebut dinyatakan negatif hanya dalam satu hari.

