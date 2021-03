JAKARTA - Pretty Little Liars Indonesia bertarung di ajang International Format Awards 2021. Ini merupakan ajang penghargaan internasional untuk industri kreatif yang digelar di London, Inggris.

Lebih dari 200 konten diajukan dari berbagai negara, seperti Brasil, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, India, Prancis dan lainnya.

Ajang ini memiliki 12 kategori dan salah satunya adalah Best Scripted Format. Pretty Little Liars masuk dalam nominasi Best Scripted Format, bersama Aarya (remake of Penoza) dari India, Diary of an Uber Driver dari Australia, The World Of The Married dari Korea, Unter Freunden Stirbt Man Nicht (You Don’t Die Among Friends) dari Jerman dan Utopia dari Amerika Serikat.

Salah satu kandidat, The World Of The Married merupakan drama populer di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan pernah dinobatkan sebagai drama dengan rating tertinggi di jaringan televisi kabel Korea. Aarya dibintangi artis legendaris India, Sushmita Sen. Sementara Utopia melibatkan aktor ternama, John Cusack.

Para pemenang dari masing-masing kategori dalam International Format Awards akan diumumkan pada 13 April 2021 dan disiarkan secara langsung dari website C21Media.net dan MipFormats. Keberhasilan Pretty Little Liars bersaing dengan konten-konten hebat dari berbagai negara membuktikan bahwa karya Indonesia kini siap disejajarkan dengan karya-karya para sineas kelas dunia.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Media Portal Indonesia, Rabu (31/3) Pretty Little Liars telah dirilis pada April 2020 dan dapat dinikmati secara maraton lewat Viu. Serial adaptasi ini mengisahkan tentang empat remaja yang diperankan Hanna (Anya Geraldine), Ema (Eyka Farhana), Sabrina (Valerie Thomas) and Aria (Shindy Huang). Mereka menerima pesan-pesan misterius dari sosok bernama A, setelah pemimpin mereka, Alissa (Yuki Kato) menghilang secara misterius. Sosok A mengancam akan mengungkap rahasia terkelam keempat remaja tersebut.

Serial ini disutradarai oleh Emil Heradi dan dibintangi sederet aktor dan aktris senior, seperti Wulan Guritno, Tarra Budiman, Irgi Fahrezi, dan bintang pendatang baru yang sedang bersinar, Jennifer Coppen.

