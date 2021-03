SEOUL - Na In Woo memulai debutnya sebagai On Dal dalam drama KBS 2TV, River Where the Moon Rises dengan sangat mulus. Di tengah pergantian pemain, akibat skandal school bullying yang menjerat Ji Soo, drama itu masih mampu mempertahankan ratingnya.

Nielsen Korea mencatat, episode 7 River Where the Moon Rises yang tayang pada 8 Maret 2021, membukukan rating 6,7 dan 8,7 persen untuk kedua bagiannya. Angka itu tak bergerak jauh dari episode sebelumnya di angka 6,6 dan 9,2 persen.

Penampilan perdana Na In Woo dalam River Where the Moon Rises mendapat pujian dari penonton. Seorang penggemar mengatakan, “Dia sangat cocok dengan peran On Dal.” Lainnya menambahkan, “Aktingnya cukup bagus dan di luar dugaan, dia sangat cocok dengan peran itu.”

Episode 7 tayang dengan menghapus semua keberadaan Ji Soo dan menggantinya dengan Na In Woo. Sang aktor akan mulai syuting ulang drama itu bersama pemeran lainnya mulai episode 9.

Sementara itu di platform TV kabel, L.U.C.A: The Beginning yang ditayangkan tvN membukukan rating 5,49 persen, turun dibandingkan rating minggu lalu yang mencapai 6,29 persen. Di lain pihak drama JTBC, She Would Never Know meraih rating 1,61 persen, turun tipis dibanding pekan lalu.*

Baca juga:

Na In Woo Resmi Gantikan Ji Soo dalam River Where The Moon Rises

Setelah Dikremasi, Abu Ng Man Tat Dibawa ke Malaysia

(SIS)