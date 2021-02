SEOUL - Seo Kang Joon berpotensi kembali ke layar kaca lewat drama terbaru karya Lee Soo Yeon. Dia adalah penulis skenario di balik drama populer Forest of Secrets yang dibintangi Cho Seung Woo dan Bae Doona.

Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh agensi sang aktor, Man of Creation. “Saat ini, Seo Kang Joon masih dalam tahap negosiasi untuk membintangi drama baru berjudul Zero,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Minggu (28/2/2021).

Saat ini, informasi yang diketahui seputar Zero adalah drama ini mengusung genre science, fiksi, dan thriller. Dalam drama itu, penulis skenario Lee Soo Yeon akan berkolaborasi dengan Lee Khan, sutradara The Divine Move 2: The Wrathful.

Jika Seo Kang Joon menerima tawaran ini, maka proyek ini akan menandai comeback sang aktor ke layar kaca. Serial I’ll Go to You When the Weather is Nice yang ditayangkan JTBC pada tahun lalu merupakan drama terakhirnya di layar kaca.*

(SIS)