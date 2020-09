SEOUL - Seo Kang Joon debut di industri hiburan sebagai idol. Namun, namanya lebih dikenal publik luas sebagai aktor yang telah membintangi sejumlah drama dan film.

Sadar akan besarnya peran aktor dalam kariernya, Seo Kang Joon pun berniat mengasah kemampuan beraktingnya. Kecintaannya kepada akting membuat member 5urprise ini ingin terus menjadi lebih baik.

"Semakin aku berakting, semakin aku menyadari kelemahanku, yang mana membuatku semakin sadar akan tanggung jawab (sebagai aktor)," kata Seo Kang Joon dalam wawancara dengan majalah ELLE, seperti dikutip dari Soompi, Minggu (20/9/2020).

"Ini bukan karena aku merasa tertekan, tapi kebih karena aku sangat mencintai akting sehingga, secara natural, aku ingin berakting dengan baik. Aku yakin aku akan bisa lebih baik jika aku kuat dan terus maju," lanjutnya.

Seo Kang Joon debut sebagai sebagai member idol 5urprise pada 2013 di bawah naungan Fantagio. Di tangun yang sama, ia membintangi drama The Suspicious Housekeeper.

Setelah itu, hampir setiap tahun Seo Kang Joon aktif di layar kaca sebagai aktor drama dan film. Ia membintangi cukup banyak drama hits seperti Cheese in the Trap, Entertainer, Entourage, hingga yang terbaru When the Weather is Fine.

