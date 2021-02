HONG KONG - Dua aktor ternama Hong Kong, Andy Lau dan Tony Leung akan reuni dalam film Gold Finger, setelah lebih dari 2 dekade. Keduanya terakhir bertemu dalam film trilogi Infernal Affairs yang dirilis pada 2002.

“Aku sangat antusias bisa kembali berkolaborasi dengan Andy Lau. Kami membangun hubungan baik setelah berkolaborasi dalam berbagai proyek. Kali ini pun kami pasti akan bekerjasama dengan baik,” ujar Tony Leung seperti dikutip dari Asia One, Senin (22/2/2021).

Pernyataan Leung itu diamini oleh Andy Lau. Dia berkata, “Setelah selesai sesi pembacaan skenario, aku merasa Tony Leung adalah pilihan terbaik untuk beradu akting denganku.”

Film Gold Finger akan disutradarai oleh Felix Chong, penulis skenario film Infernal Affairs, proyek yang pernah dibintangi kedua aktor tersebut. Dia merupakan pemenang Sutradara Terbaik Hong Kong Film Awards 2018 lewat film Gutenberg yang dibintangi Chow Yun Fat dan Aaron Kwok.

Selain Andy Lau dan Tony Leung, film tersebut juga akan dibintangi sederet aktor besar lainnya, seperti Simon Yam, Charlene Choi, Alex Fong, Chin Ka Lok, Philip Keung, dan Catherine Chau. Sayang Felix Chong masih merahasiakan plot dan peran masing-masing aktor dalam film tersebut.

Chong dalam keterangannya hanya mengatakan bahwa Gold Finger berkisah tentang aksi anti-korupsi yang bersetting di era ‘70 hingga ‘80-an. Andy Lau dan Tony Leung akan berperan sebagai teman yang akan menjadi musuh dalam film tersebut.

Film tersebut akan didanai oleh Emperor Group dengan investasi sebesar USD60 juta atau setara dengan Rp849,8 miliar. Besaran investasi itu menjadi yang terbesar sejak industri perfilman Hong Kong lesu akibat pandemi COVID-19.

Sementara itu, Tony Leung juga bergabung dengan Marvel Cinematic Universe (MCU) lewat film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sementara Andy Lau tahun ini akan merilis film Endgame.*

