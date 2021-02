LOS ANGELES - Golden Globes ke-78 telah mengumumkan nominasi mereka pada 3 Februari 2021 waktu setempat. Minari menjadi salah satu nominee di kategori Best Motion Picture – Foreign Language.

Dalam kategori ini, Minari bersaing melawan Another Round (Denmark), La Llorona (Guatemala/Prancis), The Life Ahead (Italia), dan Two of Us (Prancis/USA).

Masuknya Minari dalam daftar nominasi ini menuai banyak kontroversi. Salah satu alasannya karena film ini terdaftar sebagai film Amerika, namun dinominasikan dalam kategori film berbahasa asing karena sebagian besar dialognya dalam bahasa Korea.

Tidak dinominasikannya Minari di kategori Drama juga menjadi kontroversi. Publik jadi membandingkan film ini dengan Parasite, film Korea pertama yang meraih sukses besar di dunia internasional, termasuk memenangkan Oscar 2020.

Karena Parasite berbahasa non-Inggris dan diproduksi oleh perusahaan Korea, masuk akal jika film Choi Woo Shik ini tak masuk dalam kategori Drama. Kondisi ini berbeda dengan Minari.

Selain karena terdaftar sebagai film Amerika, film yang dibintangi Han Ye Ri serta Yun Yuh Jung ini juga diproduksi oleh perusahaan-perusaahn Negeri Paman Sam. Para pemainnya juga dari Amerika. Diambil dari kisah nyata sang sutradara, Minari berkisah tentang keluarga Korea Selatan yang menjadi imigran di Amerika dan tinggal di pedesaan. Dibintangi oleh Steven Yeun, Han Ye Ri, Alan Kim, Noel Kate Cho, Youn Yuh Jung, dan Will Patton, film ini disutradarai oleh Lee Isaac Chung. Demikian dilansir Soompi, Kamis (4/2/2021).