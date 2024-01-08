Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Christopher Nolan dan Cillian Murphy Sabet Golden Globes Awards 2024 Lewat Oppenheimer

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |11:06 WIB
Christopher Nolan dan Cillian Murphy Sabet Golden Globes Awards 2024 Lewat Oppenheimer
Christopher Nolan raih Golden Globes Awards 2024 (Foto: YT Golden Globes)
A
A
A

LOS ANGELES - Christopher Nolan berhasil memboyong piala Golden Globes Awards 2024 lewat film buatannya Oppenheimer. Nolan sukses memenangkan kategori Best Director lewat film garapannya ini.

Nolan pun berhasil mengalahkan nominasi sutradara lainnya seperti Greta Gerwig hingga Martin Scorsese.

Dalam pidato kemenangannya, ia mengatakan terakhir kali mendapatkan piala Golden Globes ini yakni untuk film The Dark Knight setelah kematian sang sahabat sekaligus bintang filmnya, Heath Ledger.

Christopher Nolan dan Cillian Murphy Sabet Golden Globes 2024 Lewat Oppenheimer

“Satu-satunya saat aku pernah berada di panggung ini sebelumnya adalah menerima salah satu dari sahabat kita, Heath Ledger,” ungkap Nolan.

Tak hanya Nolan, sang aktor, Cillian Murphy juga memenangkan kategori Best Actor in Motion Picture dalam film Oppenheimer. Ini merupakan piala Golden Globes pertama Murphy selama berkarier sebagai aktor.

Ia juga mengucapkan terima kasih untuk Nolan dan para aktor yang juga membintangi film Oppenheimer.

“Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon, terima kasih untuk membawaku dan bersamaku selama di film ini,” ungkap Murphy.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
