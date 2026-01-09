Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lisa BLACKPINK Jadi Presenter Golden Globes 2026, Tonton Streaming di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |21:30 WIB
Lisa BLACKPINK Jadi Presenter Golden Globes 2026, Tonton Streaming di VISION+
Lisa BLACKPINK Jadi Presenter Golden Globes 2026, Tonton Streaming di VISION+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Golden Globes akan kembali digelar. Tahun ini, ajang penghargaan industri film dan televisi tersebut akan digelar di The Beverly Hotel, California, Amerika Serikat, pada 11 Januari 2026. 

Pada 8 Januari 2026, Hollywood Foreign Press Association mengumumkan Lisa BLACKPINK akan menjadi satu dari deretan bintang yang menjadi presenter dalam ajang tersebut. 

Daftar nominasi Golden Globes 2026 juga tak kalah mencuri perhatian. Sederet film seperti Frankenstein, It Was Just an Accident, Sentimental Value, Sinners, The Secret Agent, dan Hamnet berhasil masuk dalam nominasi 'Best Motion Pictures'.  

Sementara di kategori musical or comedy, ada Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice, One Battle After Another, dan Nouvelle Vague yang masuk sebagai nominator. 

Untuk kategori film animasi, Golden Globes 2026 menghadirkan sederet nominator, dari KPop Demon Hunters, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, Arco, Elio, Zootopia 2, dan Little Amelie or Character of Rain.

Halaman:
1 2
