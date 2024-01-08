LOS ANGELES - Ajang penghargaan bergengsi Golden Globes Awards 2024 berlangsung sukses pada Senin (8/1/2024). Acara yang digelar di Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California ini bertabur bintang dan dihadiri para superstar Hollywood.
Sejumlah aktor dan aktris papan atas Hollywood seperti Timothee Chalamet, Florence Pugh, Cillian Murphy, Jennifer Lawrence dan masih banyak lagu pun turut hadir dan melenggang di red carpet.
Sementara itu, ajang ini juga berhasil memberikan penghargaan untuk para insan film Hollywood terbaik. Salah satu yang menjadi sorotan ialah kemenangan film Oppenheimer.
Film yang rilis pada Juli 2023 ini sukses memborong 5 piala Golden Globes tahun ini. Mulai dari Best Motion Picture, Best Director, Best Actor Motion Picture, Best Supporting Actor, hingga Best Score Motion Picture.
Berikut Daftar Lengkap Nominasi Golden Globes 2024 melansir goldenglobes.com :
1. Best Motion Picture, Drama
Oppenheimer
2. Best Picture, Musical or Comedy
Poor Things
3. Best Director, Motion Picture
Christopher Nolan — Oppenheimer
4. Best Screenplay, Motion Picture
Anatomy of a Fall — Justine Triet, Arthur Harari