Daftar Lengkap Pemenang Golden Globes Awards 2024, Oppenheimer Borong 5 Piala

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |12:53 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Golden Globes Awards 2024, Oppenheimer Borong 5 Piala
Daftar Lengkap Pemenang Golden Globes 2024 (Foto: ist)
LOS ANGELES - Ajang penghargaan bergengsi Golden Globes Awards 2024 berlangsung sukses pada Senin (8/1/2024). Acara yang digelar di Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California ini bertabur bintang dan dihadiri para superstar Hollywood.

Sejumlah aktor dan aktris papan atas Hollywood seperti Timothee Chalamet, Florence Pugh, Cillian Murphy, Jennifer Lawrence dan masih banyak lagu pun turut hadir dan melenggang di red carpet.

Daftar Lengkap Pemenang Golden Globes 2024, Oppenheimer Borong 5 Piala

Sementara itu, ajang ini juga berhasil memberikan penghargaan untuk para insan film Hollywood terbaik. Salah satu yang menjadi sorotan ialah kemenangan film Oppenheimer.

Film yang rilis pada Juli 2023 ini sukses memborong 5 piala Golden Globes tahun ini. Mulai dari Best Motion Picture, Best Director, Best Actor Motion Picture, Best Supporting Actor, hingga Best Score Motion Picture.

Berikut Daftar Lengkap Nominasi Golden Globes 2024 melansir goldenglobes.com :

1. Best Motion Picture, Drama

Oppenheimer

2. Best Picture, Musical or Comedy

Poor Things

3. Best Director, Motion Picture

Christopher Nolan — Oppenheimer

4. Best Screenplay, Motion Picture

Anatomy of a Fall — Justine Triet, Arthur Harari

