JAKARTA - Di zaman yang serba modern dan digital ini, setiap orang terbiasa membuat video konten untuk mengabadikan momen atau sekedar untuk menunjukkan kemampuan bakatnya. Banyak orang berbagi video tersebut di akun media sosialnya. Berjamurnya media daring yang menyediakan wadah untuk berbagi video, namun sangat sedikit yang memberikan keuntungan baik terkenal maupun mendapat banyak hadiah atau uang tunai.

RCTI+ sebagai super apps memberikan wadah yang bergengsi untuk mengapresiasi masyarakat membuat video bakatnya dan memberikan hadiah hingga puluhan juta rupiah dalam fitur Home Of Talent.

Ikuti Pencarian bakat daring Show Your Talent, siapapun dapat mengupload video bakat mulai dari dance, acting, music instrument cover, review, unboxing, vlogging, tutorial dan lain-lain. Kompetisi Show Your Talent dapat diikuti oleh semua orang dengan berusia minimal 13 tahun. Kompetisi ini dapat diikuti mulai 8 Januari hingga 1 April 2021. Tunjukkan bakat, upload video bakat ke fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+.

Beberapa video yang sudah di upload di aplikasi RCTI+ diantaranya :

Parkour, Video Kiriman Jiehan Herry Dalam video berjudul Break The Limits , Jiehan menunjukan bakat seni geraknya dengan melompat dan bergerak melewati rintangan. Cek videonya dan vote sebanyak-banyaknya di sini. Menyanyi dan bermain musik , video kiriman Hanif MS Video berjudul Cinta Luar Biasa – Andmesh Kamaleng dari Rey dan Hans menunjukkan kemampuan mereka dalam bermusik dan menyanyikan lagu Andmesh dengan iringan keyboard. Cek videonya dan vote sebanyak-banyaknya di sini. Fire Dance, video kiriman Titik Seni Production Video berjudul Fire Dance Perform – Show Your Talent ini memperlihatkan kemampuan tarian dengan api sebagai pertunjukan. Tarian ini hanya bisa dimainkan oleh orang-orang yang professional. Cek videonya dan vote sebanyak-banyaknya di sini. Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan, “Dalam kompetisi Show Your Talent, di sini masyarakat bebas menunjukkan bakatnya. Buat kamu yang punya talenta atau bakat, upload video kamu dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta Rupiah. Dan hanya di Home Of Talent kamu bisa menunjukkan bakat dimanapun dan kapanpun dan akses ke RCTI+nya juga mudah dan gratis.” Show Your Talent memiliki beberapa periode, di bulan pertama akan ada 3 pemenang yang berhasil mendapatkan vote tertinggi pada 9 Februari 2021 dengan total hadiah Rp7,5 juta. Dan periode ke-2 akan diumumkan 3 pemenang pada 10 Maret 2021 dengan total hadiah Rp7,5 juta. Dan di periode ke 3 akan diumumkan 3 pemenang utama dengan total hadiah Rp20 juta. Cara untuk mengikuti pencarian bakat dan mengupload videonya, sebagai berikut : 1. Download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store, 2. Buka aplikasi RCTI+ 3. Pilih fitur HOT 4. Pilih menu Competition 5. Pilih kompetisi Show Your Talent 6. Baca syarat dan ketentuan 7. Pilih join untuk upload video 8. Share video yang telah diupload ke media sosial. 9. Ajak teman untuk nonton dan vote videomu Informasi lebih detail bisa dibaca melalui https://hot.rctiplus.com/ atau download aplikasi RCTI+ di playstore atau appstore, gratis.