10 Microdrama Rekomendasi RCTI+ Bikin Libur Lebaran Semakin Seru

JAKARTA – Libur Lebaran jadi waktu yang tepat untuk menikmati hiburan santai di sela-sela momen kumpul keluarga. Microdrama dengan durasi singkat di tiap episodenya bisa menjadi pilihan Anda.

Plot yang langsung to the point dengan konflik bikin penasaran, membuat microdrama tetap terasa intens dan menghibur tanpa perlu meluangkan waktu lama.

Ada kisah percintaan remaja hingga konflik rumah tangga membuat microdrama dari RCTI+ ini menarik untuk diikuti. Apalagi, semua episodenya bisa Anda tonton gratis.

Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director RCTI+ mengatakan, pihaknya menghadirkan microdrama dengan kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dari cinta yang tidak selalu adil, keluarga yang penuh tekanan, dan pilihan-pilihan sulit yang sering dihadapi manusia, terutama para kaum hawa.

Sementara itu, Ade Fauzia Rachman, Deputi COO RCTI+ mengatakan, RCTI+ akan selalu menghadirkan microdrama baru dengan cerita seru dan relate dengan kehidupan sehari-hari.

“Para cast-nya pun pilihan dan siap menghibur dan memanjakan pengguna aplikasi RCTI+ dengan berbagai tontonan gratis yang menghibur,” ungkapnya.

Setidaknya, ada 10 microdrama RCTI+ yang siap tayang di momen libur Lebaran 2026:

1. Cinta Turun ke Bumi

Celia, gadis biasa yang ternyata memiliki kekuatan dewa, menjadi kunci keselamatan dunia para dewa yang sedang terancam perebutan tahta. Pangeran Tristan ditugaskan ke bumi untuk menemukan dan melindunginya, sementara Bastian mendekati Celia demi ambisinya. Di tengah cinta yang tumbuh dan rahasia besar yang mengancam nyawa Celia, Tristan harus memilih: menyelamatkan cinta sejatinya atau menyelamatkan dunia.

2. Jodoh Gak Ketuker

Nurul dan Adi adalah pasutri pembantu dan tukang kebun yang bekerja untuk Anna dan Wisnu. Nurul dan Anna hamil secara bersamaan dan ketika anak mereka lahir, Nurul menukar anaknya dengan anak Anna. Nurul yang licik ingin anaknya bisa hidup enak dan mewah. Nurul menamai anak kandung Anna, Kinanti. Sementara Anna menamai anak yang dikiranya anak kandungnya, Tiara. Keduanya tumbuh jadi anak dengan karakter dan sifat berbeda.

3. Pewaris Romantis

Pewaris sah perusahaan besar, ceo perempuan muda, perubahan nasib mendadak, perebutan kekuasaan bisnis, kakak tiri iri hati, sahabat menusuk dari belakang, pengkhianatan berlapis, fitnah masa lalu, sabotase reputasi, cinta diuji ambisi, pasangan setia di tengah krisis, pembuktian jati diri, keberanian melawan intrik, darah vs kompetensi.

4. CEO 14 Hari

Pengusaha muda bernama Matthew tewas dalam kecelakaan misterius yang ternyata disabotase kakak angkatnya sendiri, Jackson. Adik kandung Matthew, Selena, bergerak untuk mencari tahu penyebab kematian sang kakak. Untuk mengungkap kebenaran, Selena meminta Aiden menyamar sebagai Matthew.

Tujuannya, untuk menjaga stabilitas perusahaan dan mencari kebenaran di balik kematian sang kakak. Namun penyamaran itu berubah menjadi permainan maut saat rahasia mulai terbuka dan Jackson siap melenyapkan siapapun yang tahu perbuatannya.

5. Simpanan Gila Harta

Ivana, wanita simpanan yang memanfaatkan hubungan terlarangnya dengan Ray, seorang suami dari wanita kaya raya bernama Natalie. Ketika Natalie terkena stroke, Ivana melihat kesempatan emas untuk mengambil alih seluruh kekayaan Natalie dengan menyamar sebagai suster. Ivana menyusun rencana licik untuk menguasai itu semua. Berhasilkah Ivana?