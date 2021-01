JAKARTA - Pasangan kekasih Ali Syakieb dan Margin Wieheerm telah menggelar acara lamaran pada Sabtu, 23 Januari 2021. Bertempat di salah satu hotel mewah kawasan Bandung, Jawa Barat, pasangan ini akhirnya berhasil melewati satu acara sebelum akhirnya sah dinyatakan sebagai suami istri.

Pada momen tersebut, beberapa sahabat dari Margin terlihat hadir dan berperan sebagai bridesmaid. Melalui unggahan fotonya di Instagram, Margin tampak mengucapkan terima kasih pada teman-temannya, Lesti, Denira, Aliyah, Deuis, hingga Salsha, yang usai acara lamaran langsung menggelar bridal shower.

"Thank you for being my bridesmaid," tulis Margin pada keterangan foto.

Sementara itu, komentar dari putri Iis Dahlia yakni Salshadilla Juwita tampak memberikan titik terang terkait kapan Margin dan Ali akan meninggalkan status lajang mereka. Tepatnya pada awal Februari 2021 mendatang, keduanya diketahui akan sah menjadi sepasang suami istri.

"See u in 2 weeks!," tulis Salshadilla dalam kolom komentar.

Saat dikonfirmasi oleh Okezone, salah satu kerabat dari Ali dan Margin membenarkan kabar terkait kapan pernikahan pasangan tersebut digelar. Tepatnya, pada awal Februari 2021 mendatang, keduanya disebut akan menggelar akad nikah sekaligus resepsi.

"Akad dan resepsi di awal bulan (Februari) depan. Dicari (hari) yang sama," ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

"Ntar kalau udah dekat aku kabarin hahaha," lanjutnya.

