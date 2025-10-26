Raisa Andriana Akhirnya Buka Suara soal Perceraian, Tetap Kompak Besarkan Zalina

JAKARTA – Raisa Andriana akhirnya buka suara terkait keputusannya menggugat cerai Hamish Daud, Minggu (26/10/2025).

Melalui unggahan di media sosial, keduanya resmi mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk berpisah setelah melalui proses panjang dan penuh pertimbangan.

Dalam pernyataannya, Raisa dan Hamish menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bersama-sama dan bukanlah hasil dari pertengkaran ataupun masalah yang mendadak.

Mereka menyebut proses ini sudah berlangsung cukup lama dalam ruang pribadi masing-masing sebelum akhirnya diputuskan untuk disampaikan ke publik.

“Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing,” tulis Raisa dan Hamish dalam unggahan mereka.

Meski hubungan mereka berubah, keduanya menegaskan tetap memiliki hubungan baik dan komitmen bersama dalam membesarkan putri mereka, Zalina Raine Wyllie.

“Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami, dengan terus hadir bersama sebagai co-parents,” lanjut mereka.