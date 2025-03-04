Biodata dan Agama Ali Syakieb, Aktor Tampan yang Jadi Wakil Bupati Bandung

JAKARTA - Ali Syakieb tengah menjadi perhatian netizen. Dirinya kini bukan hanya sebagai artis, tetapi juga seorang pejabat daerah, sebagai Wakil Bupati Bandung.

Ali Syakieb dimulai sebagai model, dan kemudian ia melanjutkan ke dunia akting dengan membintangi sejumlah sinetron dan film.

Karier Ali Syakieb

Ali memulai karier di industri hiburan pada sekira tahun 2007. Kala itu, ia memulai debut akting dalam sinetron Mini yang berperan sebagai sosok Zeta. Kemudian dua tahun berselang, ia juga melebarkan saya di dunia film dengan membintangi Serigala Terakhir pada 2009, sebagai Sadat.

Selama berkarier di dunia hiburan, puluhan judul sinetron dan FTV telah ia bintangi. Beberapa penghargaan juga telah ia terima sebagai seorang aktor.

Kehidupan Pribadi

Ali Syakieb resmi meminang sang kekasih, Margin Wieheerm. Prosesi akad nikah digelar di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (6/2/2021).

"Gue sama Margin enggak ada pacaran. Gue dekat, tapi enggak ada kata-kata komitmen buat jadi pacar. Pada saat itu gue bilang, 'gue malas pacaran, yang penting lo bisa yakinin gue aja'," ujar Ali, dikutip dari Starpro Indonesia.