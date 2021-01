JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan tayangan I Can See Your Voice Indonesia season lima di awal tahun 2021 ini. Program mystery music game show asal Korea Selatan ini menampilkan penyanyi berbakat untuk mendapat kesempatan berduet dengan superstar. Sukses di season satu hingga empat, MNCTV siap mempersembahkan I Can See Your Voice Indonesia season kelima, yang mulai tayang Senin 25 Januari 2021 Pukul 19.00 WIB.

I Can See Your Voice Indonesia season lima ini tetap mempertahankan konsep mystery music game show layaknya season terdahulu. Seorang superstar diuji kemampuannya untuk menilai kualitas vokal enam orang Mystery Singer, yang menampilkan gimmick lip sync diatas panggung. Untuk menilai penampilan para Mystery Singer, sang superstar akan dibantu oleh tujuh orang detective celebrity.

Baca Juga:

MNCTV Peforma Terus Melaju, Siap Sambut Program Baru

Mahkota Siliwangi Hilang, Padjajaran Terancam, Saksikan Kembalinya Raden Kian Santang di MNCTV





Di I Can See Your Voice Indonesia episode perdana yang menjadi superstar adalah Dewi Persik , ia dibantu tujuh detective celebrity memilih mistery singer yang nantinya akan berduet dengan Dewi Persik di atas panggung.

Detective celebrity yang akan tampil Senin depan adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Lee Jeong Hoon, Marvin KDI, Happy Asmara dan Lebby Wilayati. Duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai host acara ini, diyakini akan membuat lebih hidup dan menarik.

Dewi Persik pun cukup kesulitan untuk menebak apakah Mystery Singer pilihannya good atau bad voice, para detective pun mencoba membantu mereka berdua namun apa daya, detective pun ikut merasakan kesulitan tersebut. Ivan Gunawan sebagai Master Fashion, Hair & Beauty Best Of The Best dipertaruhkan untuk membantu Dewi Persik.

“Detectivenya berbeda, tantangannya berbeda dan juga alat bantu untuk membantu apakah ini good voice atau bad voice itu bener-bener berbeda. Kita sebagai detective pun sangat sulit untuk membantu superstar menebak kontestannya, pokoknya serba susah,” ungkap Vega Darwanti.

I Can See Your Voice Indonesia Season 5 menjanjikan aksi yang lebih seru dari season sebelumnya, selain aksi seru saat detektif menebak Mystery Singer, juga interaksi antara juri dan Mystery Singer akan lebih hidup dan menarik. Belum lagi superstar yang hadir sebagai bintang tamu tiap episodenya akan tampil para artis papan atas yang siap menghibur pemirsa. Akan hadir juga segmen baru yang dinamai Suara Kentang, dimana Mystery Singer akan menunjukkan suara asli dengan manipulasi distorsi audio. Ini akan membuat superstar dan detective semakin kesulitan menebaknya, tentunya akan membuat I Can See Your Voice Indonesia Season 5 menjadi lebih seru. Baca Juga: Penasaran Nonton Ikatan Cinta? Ini 2 Cara Mudah Nonton Tayangan TV Nasional Terlengkap! Siapa Sosok Misterius Sosok Gayung & Gerandong? Saksikan Pulung di MNCTV Nama-nama para Mystery Singer selalu saja unik di setiap episodenya, pada episode kali ini ada lima kontestan yang akan ditebak oleh Dewi Persik, di antaranya : Biduan Lincah, Pelaut dangdut, Abang Basket, Ketua Geng, Diva hijaber dan Bunga Desa. Akankah Dewi Persik mendapatkan Good voice kali ini? Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season 5 setiap Senin mulai 25 Januari 2021 Pukul 19.00 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati.